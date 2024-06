Nunca é tarde: idoso se torna atleta aos 92 anos e conquista medalhas

Em um dia ensolarado no hipódromo de Kadina, Percy Voigt, de 94 anos, se destaca entre os concorrentes na corrida de 100 metros dos Jogos Masters da Austrália do Sul. Vestido com uma camisa polo verde e calças de algodão marrons, ele não se parece com um atleta típico. No entanto, está prestes a conquistar mais uma medalha de ouro, algo inimaginável para ele há dois anos.

Apesar de ter começado sua jornada atlética aos 92 anos e enfrentar condições de saúde desafiadoras como enfisema e osteoartrite, Percy não deixou que sua idade avançada o impedisse.

Superando as barreiras da idade

O idoso nunca foi entusiasta de atividades físicas. Até a sua terceira idade, seu único exercício era uma ocasional partida de tênis. Aos 92 anos, enquanto assistia a um anúncio dos Jogos Masters, Percy brincou com sua família dizendo que poderia correr na competição. “Eu só estava brincando, mas minha família me desafiou a tentar”, lembra ele.

Foto: Bronwyn Hamilton

Determinando a provar que podia, ele amarrava seus tênis e tentava correr 100 metros no campo de Loxton. O começo não foi fácil; ele mal conseguia completar a distância sem perder o fôlego. Contudo, com persistência e uma vontade inabalável, Percy abandonou o cigarro, focou em sua saúde e começou a treinar com afinco.

Poucos meses depois, o esportista participou de seu primeiro evento nos Jogos Masters da Austrália do Sul, competindo nas corridas de 60m e 100m e conquistando medalhas de ouro em ambas. Em 2023, ele se aventurou nos Jogos Masters Australianos, competindo em cinco modalidades, incluindo a caminhada de 1.500 metros, arremesso de peso, disco, dardo e a corrida de 100 metros.

Uma nova perspectiva de vida

Desde que iniciou sua vida atlética, Percy encontrou um novo propósito e uma paixão pelo exercício físico. Ele agora pratica duas vezes por semana com seu genro, Peter Hamilton, que também é seu treinador. Além dos treinos, o idoso se exercita regularmente, caminhando três vezes por semana e utilizando equipamentos de ginástica ao ar livre.

Foto: Bronwyn Hamilton

Seu espírito positivo e dedicação não apenas melhoraram sua própria saúde, mas também inspiraram toda a comunidade de Loxton. “Percy é um exemplo incrível de como uma atitude positiva e a vontade de se desafiar podem transformar a vida”, disse Dr. Hamilton.

Com 19 medalhas em seu nome, ele já está ansioso pela próxima competição. Ele planeja continuar competindo na faixa etária de 95 a 99 anos, se houver outros competidores. Seu segredo para uma vida longa e feliz? “Manter uma atitude positiva”, afirma com um sorriso contagiante.

