“Procura-se uma namorada”: viúvo espalha 50 cartazes por outdoors no Rio de Janeiro buscando um novo amor

“Procura-se uma namorada”: viúvo espalha 50 cartazes por outdoors no Rio de Janeiro

Na sua opinião, vale tudo para encontrar o amor? Para Carlos Valentim, de 54 anos, aparentemente sim. Aproveitando que o Dia dos Namorados, comemorado na próxima quarta-feira (12), está chegando, o viúvo resolveu espalhar 50 outdoors pelo Rio de Janeiro com a frase “Procura-se uma namorada”.

De acordo com o site ‘Metrópoles’, ele gastou R$ 40 mil com a ação, que está espalhada por locais de grande movimentação na capital do estado.

“São 50 outdoors espalhados. E tem, outdoor na Avenida Brasil, no caso são 3 deles juntos, onde passam mais de 100 mil pessoas por dia”.

Além da frase, o outdoor rosa traz a foto de Carlos segurando suas duas cadelas de estimação, Mel e Pretinha. Quem estiver interessado no viúvo pode acessar seu Instagram, também divulgado no cartaz.

Homem explica a ação

Em entrevista ao g1, o rapaz explicou que está cansado de aplicativos de relacionamento, e decidiu mudar a abordagem ao procurar uma nova namorada. Viúvo há quatro anos, a ideia é encontrar alguém antes do Dia dos Namorados.

“A minha meta é arrumar uma namorada antes do Dia dos Namorados, para não passar sozinho. Inclusive, eu reservei uma mesa em um restaurante na Zona Oeste. Se eu conseguir, até lá, eu vou ter o primeiro encontro com essa pessoa”, disse ele em entrevista.

Deu certo?

Segundo o empresário, a ação com o outdoor deu certo, já que até o momento 500 mulheres já entraram em contato.

“Os quatro anos que fiquei viúvo eu fiquei economizando, consegui guardar dinheiro. Então, resolvi aparecer para que elas me vejam. Eu acredito que, daí, vai sair uma pessoa legal”,

Para Valentim, uma parceria ideal precisa gostar de animais e da família. Já o perfil do homem inclui cuidar da aparência, gostar de ficar em casa, torcer pelo Vasco e praticar karatê, atividade que faz desde os 18 anos.

