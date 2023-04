Não são mais solteiros? Fãs do BBB começam a ‘shipar’ Key Alves e Arthur Aguiar

Depois de anunciar que estava solteira, Key Alves, uma das eliminadas do “BBB 23″, surgiu em uma foto ao lado de Arthur Aguiar, campeão da edição passada, e Gabi Martins, movimentando as redes sociais, que shiparam o suposto novo casal.

Pelo Twitter, um fã do “Big Brother Brasil” disse que tinha muito orgulho do cantor, que foi casado com Mayra Cardi, e se assume como solteiro: “Arthur Aguiar e tenho muito orgulho de você. Eu acho ele um ser humano incrível, muito educado”, destacou.

Após término, Key Alves fala que não quer ser amiga de Gustavo; eles eram um casal no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Uma outra admiradora do campeão do “BBB 22″ falou da possibilidade de engatar um namoro com a jogadora de vôlei, que durante a atual edição do reality show estava apaixonada por Gustavo: “Arthur Aguiar é sortudo, Key Alves do ‘BBB 23′ é linda. Cara de sorte esse Arthur”, escreveu ele.

Mais radical, outra anônima usou a plataforma digital para criticar a postura de outro participante do “BBB”. Sem falar nomes, a pessoa apenas concluiu que Arthur Aguiar “pode ter defeitos”, mas “não é racista e assediador”.

Arhur Aguiar e Key Alves curtem noitada ao lado dos amigos (Reprodução/Instagram)

Mesmo com o apoio dos fãs do reality show da Globo, os famosos, que estiveram no Camarote do “BBB”, não falaram sobre o possível romance. Vale destacar, que Key Alves deixou claro que seu término com Gustavo Cowboy não partiu dela e que não foi “amigável”.

Por outro lado, Arthur Aguiar, que também se separou em 2023, segue postando apenas momentos ao lado da filha e de trabalho, principalmente no âmbito musical.

Falando de “Big Brother Brasil”, um novo Paredão será formado na noite deste domingo (09), quando Tadeu Schmidt entra ao vivo para conversar com os participantes restantes. Quem será que vai para a final do “BBB 23″?

