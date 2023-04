Ex-BBB Key Alves define qual será o destino de seu perfil em site adulto

Depois do BBB 23 e da separação, Key Alves decide futuro no OnlyFans (Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Key Alves já chorou o fim do seu namoro com Gustavo Cowboy e tomou uma decisão radical. Fora do confinamento e sem querer se explicar muito, a famosa decidiu retornar ao Onlyfans, site de conteúdo adulto, onde possui mais de 60 mil admiradores.

A novidade foi contada nas redes sociais da jogadora de vôlei, que disse que vai publicar um novo ensaio sensual nos próximos dias e ainda falou o quanto ganha na rede social, que também é usada por outras celebridades. Segundo ela, um dos motivos é aumentar os lucros, já que o salário como atleta é baixo.

“Vou falar o quanto eu ganho jogando, para a galera entender o motivo que me levou para lá [Onlyfans]. Eu falei que eu ganhava menos de R$ 2 mil.Mas, muitas pessoas vieram atrás de mim para comentar sobre. Daí, eu disse R$ 200 mil por mês e acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada”, contou Key Alves, durante o confinamento no “BBB 23″.

A notícia do retorno ao site adulto acontece depois que a jogadora de vôlei resolveu falar, pelo Instagram, sobre a separação. Pelos Stories, Key Alves quebrou o silêncio e disse que acreditava no futuro do casal fora do reality show da Globo.

“Eu tenho que ser forte. Eu não esperava passar por isso com ele e, com toda certeza, me destruiu. Não foi um término amigável e não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste”, disse a atleta.

Em seu desabafo, a participante mais polêmica da atual edição do “Big Brother Brasil”aproveitou para desmentir os boatos de que o relacionamento foi apenas para seguir dentro da competição. Para ela, a ideia sempre foi tentar viver uma vida fora do programa: “Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o ‘BBB’, e aqui sim mostramos quem realmente somos”.

Key Alves aproveitou e relembrou outros momentos difíceis, após deixar o confinamento: “Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo”.

