‘Fora Patrícia Poeta!’: Fãs pedem demissão e dizem quem deve assumir o Encontro

Fãs do Encontro pedem para tirar Patrícia Poeta e Manoel Soares do programa diário (Reprodução/Globo)

Aproveitando a onda de demissões na Globo, algumas pessoas que acompanham o “Encontro” e sabem da atual polêmica envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares aproveitaram para fazer sugerir que a dupla deixe o comando do programa e ainda apontaram quem pode entrar no lugar.

Na “justiça das redes sociais”, Maria Beltrão, que atualmente comanda o “É de Casa”, também na emissora carioca, pode ser a nova apresentadora do matinal, que vai ao ar antes do “Mais Você”, de Ana Maria Braga. No Twitter, muitos anônimos puxaram a hashtag com o nome da famosa, que é seguida de “fora Patrícia Poeta”.

#PatriciaPoeta nos q acompanha o encontro notamos que vc parece não se sentir bem trabalhando com manoel ,ele passa pra nos telespectadores ser uma pessoa adorável e amigavel ,sempre vc deixa ele em saia justa ou atrapalha a fala dele pq? — samara (@samara34727691) April 6, 2023

“Queremos a Maria Beltrão no ‘Encontro’. Fora Patricia Poeta! Não dá mais pra passar pano para essa situação de racismo insustentável”, disse um fã que acompanha o programa, que já foi apresentado por Fátima Bernardes.

Outra pessoa afirma que o caos instaurado nos bastidores da Globo é um alerta para a direção fazer algo mais forte, já que o clima entre Manoel Soares e Patrícia segue pesado durante a exibição ao vivo: “Por mim nenhum fica na apresentação desse programa. Dois sem carisma. A Globo tem que colocar uma outra apresentadora. Por mim Beltrão”.

#PatriciaPoeta

Por mim nenhum fica na apresentação desse programa. Dois sem carisma.

Globo tem que colocar uma outra apresentadora. Por mim Beltrão ou Regina volpato seria melhor uma das duas #BBB23 pic.twitter.com/9ag1CuuN1C — after 💎 🧚 (@Ana_after19) April 6, 2023

Ainda no Twitter, uma disse que o “Encontro” não é para ser comandando por duas pessoas, apenas uma dá conta do recado: “Não precisa disso. Depois que inventaram o casal na apresentação ficou chato de assistir. Depois rola boxe atrás das câmeras”.

LEIA TAMBÉM: ‘Quinze vezes menos’: Bomba dita por Manoel Soares pode piorar tudo na Globo

Teve também quem disse que Patrícia Poeta só não foi demitida da Globo por ter “costa quente” e um “padrinho forte” nos bastidores da emissora carioca. A pessoa destacou ainda que a famosa tem “carisma zero” e, para ela, alguns patrocinadores vão deixar o programa.

"Encontro": Maria Beltrão teria pedido mais espaço para as notícias do dia (Divulgação/Globo)

Vale destacar que no começo do ano, Maria Beltrão trocou a GloboNews para assumir a apresentação do “É de Casa”, na Globo, e foi bem avaliada pela direção do canal. Na época, o jornalista Alessandro Lo Bianco, do “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, disse que ela também pode assumir “Encontro”, já que Patrícia seguia sendo criticada nas redes sociais.

Segundo ele, a ex-apresentadora da GloboNews teria feito algumas exigências para assumir o programa diário, que trocou de horário com o “Mais Você”, como a realização de coberturas externas em ocasiões especiais, como tragédias ou furos de reportagens, deixando o matinal com mais espaço para as notícias do dia.

LEIA TAMBÉM: Eita! Pessoa próxima de William Bonner é assaltada durante momento de lazer