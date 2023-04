Final do BBB 23: Esses são os shows que os finalistas vão assistir ao vivo

Faltam menos de 20 dias para a grande final do “BBB 23″, que acaba na terça-feira (25), quando o público conhecerá o participante que vai levar para casa o prêmio milionário, visto como o maior da história do programa.

Para celebrar, a noite, que será exibida ao vivo na Globo, terá as apresentações de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho, que são os técnicos do “The Voice Kids”, e Lauana Prado, que leva o seu repertório diverso para quem chegar na final.

Mumuzinho, Iza, Carlinhos Brown e Fátima Bernardes gravam o "The Voice Kids" (Manoella Mello/Globo)

Quem também estará presente são os participantes que já deixaram a casa do “BBB 23″. Todos vão curtir o show da final junto com Tadeu Schmidt no estúdio do reality, torcendo para seu preferido e fazendo parte do reencontro que celebra o fim de mais uma temporada de cem dias do “Big Brother Brasil”.

Além do programa da TV Globo, os projetos paralelos, como o “Click BBB”, “Bate-papo BBB” e o “BBB – A Eliminação” também devem ganhar uma edição especial para finalizar a atual temporada do reality show.

Daniel fala sobre os 40 anos de carreira

Neste domingo (09), o “Fantástico” vai levar ao ar os bastidores das comemorações dos 40 anos de carreira do cantor Daniel, que recebeu a revista eletrónica em Brotas, sua cidade natal, no interior de São Paulo.

A entrevista foi feita pelo repórter Maurício Ferraz, que vai mostrar os detalhes de um projeto especial que está sendo preparado para celebrar este aniversário, que vai contar com vários artistas do cenário sertanejo, entre eles, Chitãozinho & Xororó, Maiara & Maraisa e Luan Santana.

No "Fantástico", Daniel reviu fotos de sua trajetória de 40 anos (Divulgação/Globo)

No projeto, os músicos e amigos vão se reunir para fazer uma releitura com Daniel dos sucessos da dupla com João Paulo, que morreu em um acidente automobilístico em 1997.

“Eu sou um privilegiado. A música me proporcionou isso. Eu tive a honra e o prazer em conhecer esses personagens da nossa música sertaneja que estão envolvidos neste projeto. Eles, na verdade, estão me ajudando a realizar o sonho de resgatar esse repertório”, frisou o cantor, de 54 anos.

