BBB 23: Provocação de Black para Bruna Griphao deu errado; fãs estão furiosos

Briga no BBB 23 movimenta fãs de Bruna Griphao: "Estamos com você" (Reprodução/Globo)

Após vencer a disputa na noite de quinta-feira (06), Ricardo Alface virou o novo líder do “BBB 23″, que está na contagem regressiva para a grande final. No entanto, a briga entre Cezar Black e Bruna Griphao tirou o brilho da vitória, dominando as redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira (07).

A provocação começou durante a disputa pelo cargo mais desejado do reality show, quando o enfermeiro provocou a atriz, dizendo que ela deveria parar de chorar por causa da perda da liderança. Porém, o ato foi visto como cruel pelos fãs da famosa, que levantaram a hashtag “estamos com você Bruna”.

Estamos com você Bruna sim quem assiste o bebê ver o sabe da sua verdade e o quanto você é importante para o jogo e o quanto você é engraçada divertida e amável também você é incrível estou contigo e não abro mão disso.💪🏻🦏🦏 — Lane Soares💪🏻🤴🏼⚽️⚽️ (@NelsilaneSoares) April 7, 2023

Pelo Twitter, enquanto muitas pessoas replicaram a hashtag postando fotos e momentos da atriz no reality show da TV Globo, alguns perfis mandavam mensagens de apoio para a participante: “Ainda bem que a Bruna tem as melhores pessoas da casa ao lado dela. Obrigada Amanda,Aline e Larissa, vocês são maravilhosas”.

Mas, a possibilidade de Bruna Griphao deixar o confinamento, faltando menos de 20 dias para a final do “BBB 23″, deixou os admiradores dela preocupados: “Ela não vai desistir. Eu sempre soube. Mas eu tô igual ela, cansada. Só tô pelo pós. Vai ser lindo. Falta pouco. Aguentem firme”.

ESTAMOS COM VOCÊ BRUNA https://t.co/i9TUpSlj0i — O Marshall (@OMarshall_) April 7, 2023

O perfil oficial de Bruna Griphao também se posicionou no Twitter e disse: “Está tudo bem Black debochar da Bru com ou ‘sem choro’, mas a própria Bruna acolheu Black em uma das vezes que ele chorou por se sentir só. Mas isso diz mais sobre ela, não é mesmo?”.

Agora, é esperar a indicação do novo líder para o próximo Paredão do “BBB 23″, que será formado no domingo (09), após o “Fantástico”. Quem será que vai para berlinda?

Cadê profissionalismo puro deboche ,ADM correr aqui estamos com você Bruna https://t.co/tyn7Qx2DeK — Cristina ingrid #teamgriphao 🦏🐙✌🦎💜#ficadeserto (@GlereanEmilio) April 7, 2023

Entenda a briga entre Bruna e Cezar Black

Cezar ‘Black’ e Bruna Griphao discutiram durante o intervalo do “BBB 23″. Durante a “folga”, o enfermeiro provocou a atriz pedindo para ela não chorar por causa da liderança. Mas, a atitude acabou provocando um problema dentro e fora da casa.

Na disputa, Larissa e Bruna foram as últimas a deixarem a Prova do Líder do reality show, deixando a final entre Ricardo e Sarah Aline. Ao ver a situação, o enfermeiro disse para ela parar de chorar, deixando a famosa furiosa.

“Não é desculpinha não. O negócio não estava cabendo na minha mão. Você está querendo se meter na prova dos outros?! Ali é diferente, você jogou pra você saber?!”, disse ela.

Depois, Bruna também comentou que Cezar Black também já perdeu algumas provas: ‘Estava boiando a caixa, muito diferente. Foi muito diferente”.

