Enquanto Shakira se mudava com os filhos, Piqué se “vingou” com este gesto com Clara Chía

Em 2 de abril, depois de residir em Barcelona por mais de uma década, Shakira se despediu definitivamente da Espanha para começar uma nova vida em Miami ao lado de seus filhos Milan e Sasha. E quem não perdeu tempo e nem se entristeceu com a notícia foi o seu ex, Gerard Piqué, com a namorada atual, Clara Chía.

A cantora colombiana busca fechar um ciclo com o ex-jogador de futebol com esta mudança, após acusá-lo de infidelidade por meio de suas canções mais recentes: Te Felicito, Monotonía e as BZRP Music Sessions #53, com indiretas contando sobre a separação.

Em meio a esse clima de discussão e confronto, Piqué decidiu se “vingar” de Shakira reaparecendo publicamente, mas desta vez, muito carinhoso e sem disfarçar, ao lado de Clara Chía, enviando a sua ex uma mensagem subliminar.

Segundo a versão da Univisión, no dia em que a colombiano partiu, Piqué foi com a namorada e seus pais para Andorra, na Espanha, e lá foram flagrados por alguns espectadores e repórteres se beijando livremente.

Eles estavam em um local romântico que tinha uma vista de todos as arquibancadas do estádio. O casal teria se deslocado àquela cidade para assistir ao jogo entre Andorra e Málaga, mas também estava acompanhado dos pais do campeão mundial da Espanha.

Nas arquibancadas do estádio para o jogo, diz a revista, “nenhum traço de preocupação ou raiva” pela ausência do que era sua família até então. Já que ele apareceu sorrindo nas imagens enquanto beijava Clara Chía efusivamente na presença seus pais.

Desta forma, ele aliviou as tensões com a jovem namorada, lembrando à Shakira que está feliz com a nova companheira e que nenhuma de suas músicas ou decisões te afetam mais.

