Vidente faz alerta preocupante sobre Patrícia Poeta e Manoel Soares; ele revelou quem deixa a Globo

Em mais uma manhã do programa Encontro, Patrícia Poeta foi criticada pelos espectadores e internautas por conta do seu comportamento com Manoel Soares nos estúdios da Tv Globo.

Manoel Soares tem MUITA paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que RANÇO dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente? #Encontro pic.twitter.com/6EQmXi0HFp — Wakanda 🧱 🥬🦁🐛⚓ (@castrokaren25) April 3, 2023

Ela foi acusada de destratar e interromper, de forma mal-educada, o apresentador que faz companhia a ela todas as manhãs. Vídeos foram compartilhados e mostraram o momento em que o colega revira os olhos ao ser filmado.

Imagino a reunião que levou a isso aqui.



“Patrícia, eu sei que você não se dá bem com o Manoel Soares, mas poderia ser mais receptiva com ele? Tratar com mais naturalidade?



Patrícia Poeta:pic.twitter.com/yDd4a9vYXZ — Africanize (@africanize_) April 5, 2023

Após a polêmica que movimentou as redes sociais essa semana, o futuro dos apresentadores se tornou uma questão que gera a curiosidade de muitos.

Pensando nisso, a Isto É Gente decidiu conversar com o tarólogo e vidente Val Couto em busca de respostas sobre o que acontecerá com Patrícia e Manoel.

O profissional que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, entregou algumas informações sobre ambos, mas fez principalmente um alerta para Patrícia, que é ex-esposa de Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo.

“Vejo uma mudança na vida dos dois. Provavelmente, o Manoel pode deixar a Globo, mas irá se dar bem com uma proposta boa. Já a Patrícia Poeta vai passar por um problema de saúde. Ela precisa tomar muito cuidado. Não vejo mais os dois trabalhando juntos”, concluiu o clarividente.

No entanto, nem todos acham que a apresentadora permanecerá intacta no programa herdado de Fátima Bernardes.

Também em conversa com a Isto É Gente, Higor Gonçalves, que é jornalista e especialista em gestão estratégica de imagem, afirma que Patrícia pode ser desligada da TV Globo após o ocorrido.

Ao analisar comentários e a reputação da apresentadora com o público, ele chegou a conclusão que ela está com a sua imagem “arranhada” pela forma que tratou Manoel Soares.

CONFIRA OUTROS DETALHES:

E agora, Patrícia Poeta? Patrocinadores do Encontro exigem retratação ao vivo com Manoel Soares

Globo demite jornalistas, mas segue sem nenhuma atitude sobre Patrícia Poeta e gera revolta

Médium Vandinha Lopes revela a verdade por trás de carta psicografada de Hebe Camargo

Mais um relacionamento dos famosos chega ao fim em 2023; separação anunciada após 12 anos de união

Vidente revela como era a relação de Gugu Liberato com sua esposa