Bruna Griphao conquistou o posto de Karol Conká e os fãs do BBB 23 explicam

Karol Conká volta a ser comentada pelos fãs do BBB 23, que usam as redes sociais para falar de Bruna Griphao (Reprodução)

A Prova do Líder do “BBB 23″ não saiu muito bem para Bruna Griphao e Cezar Black, que discutiram durante o intervalo do programa ao vivo. Depois da provocação feita pelo enfermeiro, que pediu para a famosa não chorar, a internet se dividiu e teve gente que comparou a performance da atriz com a de Karol Conká, ex-participante do reality show.

A comparação entre as famosas acontece pela segunda vez. Enquanto vídeos da briga circulam pelas redes sociais, alguns fãs do “Big Brother Brasil” falaram que a rapper foi eliminada de sua temporada por muito menos, mas Bruna seguirá no programa.

A karol conka fez muito menos e saiu com 99% https://t.co/Hs8JxAy4sn — Isabella Teixeira (@bellateixxeira) April 7, 2023

No Twitter, uma fã do programa da TV Globo destacou: “A Bruna está a um passo de repetir a Karol Conká, mas ela é loira. Veremos se todos irão se voltar contra ela e seu grupo”.

Uma outra pessoa acabou chamando a sister de insuportável: “Ninguém aguenta mais essa hipocrisia das ‘Desertas’ [apelido dado às meninas do Quarto Deserto], Bruna é insuportável. Nem a Karol Conká me causava tanto ranço, pois ela tocava o terror e segurava a onda, não ficava depois chorando se fazendo de pobre menina indefesa e oprimida”.

Olha nunca tive tanto ranço de alguém como essas aí 🫥 meu ranço tá pior do que o da Dayane Mello , Mc Biel é da Karol Conká 🤮. https://t.co/j7R4XBXuis — Hermione 🌵🤴🏾🦁🥬💅🤿 (@hermionesilveir) April 7, 2023

Já um terceiro perfil que acompanhou a discussão entre Bruna Griphao e Cezar Black fez uma leitura do jogo e disse que estratégias precisam mudar ao longo da temporada, principalmente quando chega na reta final.

“Eu entendo... É um ‘embate’ bem entre aspas, pois os dois não deixam de ter troca no jogo. Alface não quer deixar de cumprir a palavra, acho que é mais isso. Só que a exemplo da Sarah, que prometeu para Karol Conká que não colocaria ela e colocou, o game vai além da palavra... tem que ter feeling”, escreveu o perfil.

Bruna tirou o posto da Karol Conká como a pior participante da história



Nem interessante o suficiente é pra ter frases icônicas ou porcentagem de eliminação icônica, ficará apenas lembrada por ser mimada e insuportável — . (@imaginaryboy7) April 7, 2023

Entenda a briga entre Bruna e Cezar Black

Cezar ‘Black’ e Bruna Griphao discutiram durante o intervalo do “BBB 23″. Durante a “folga”, o enfermeiro provocou a atriz pedindo para ela não chorar por causa da liderança. Mas, a atitude acabou provocando um problema dentro e fora da casa.

Na disputa, Larissa e Bruna foram as últimas a deixarem a Prova do Líder do reality show, deixando a final entre Ricardo e Sarah Aline. Ao ver a situação, o enfermeiro disse para ela parar de chorar, deixando a famosa furiosa.

Era só uma Karol Conká pra botar a Bruna na linha#BBB23 pic.twitter.com/JNrEZmHoSQ — mika (@mmikuza) April 7, 2023

“Não é desculpinha não. O negócio não tava cabendo na minha mão. Você está querendo se meter na prova dos outros?! Ali é diferente, você jogou pra você saber?!”, disse ela.

Depois, Bruna também comentou que Cezar Black também já perdeu algumas provas: ‘Estava boiando a caixa, muito diferente. Foi muito diferente”.

