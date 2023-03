Lady Gaga é vista no set de ‘Joker: Folie à Deux’ pela 1ª vez; confira sua transformação

Isso não é brincadeira para um bobo da corte - finalmente temos nossa primeira olhada nos bastidores de Lady Gaga na próxima sequência do Coringa, ‘Joker: Folie à Deux’. E com base nessas fotos, estamos ainda mais animados para ver Gaga se transformar na popular personagem da DC, Arlequina.

A cantora de “Bad Romance” foi flagrada nas ruas de Nova York com uma roupa desenhada de diamantes xadrez. Ainda não foi divulgado o que se passa nessa cena em particular, mas a personagem da atriz e cantora é vista saindo de um tribunal com a polícia a cercando.

Lady Gaga interpretará a Dra. Harleen Quinzel (também conhecida como Arlequina) na sequência do filme Coringa, vencedor do Oscar de 2019. Nesta continuação, Quinzel é apresentado como uma psiquiatra que acaba se apaixonando por Arthur Fleck, mais conhecido como Coringa (interpretado por Joaquin Phoenix).

A atriz de Star Is Born foi flagrada em um blazer vermelho brilhante com costura de diamante sobre uma blusa preta e branca com decote cavado. Para acompanhar, ela também usava uma saia de couro preta e meia-calça com padrão de diamante, completando o ajuste com botas pretas brilhantes.

Se você olhar de perto, poderá ver que a personagem de Gaga está usando uma maquiagem dramática nos olhos (que lembra a do Coringa), e ela também tem um pequeno rasgo na meia-calça.

Em outras fotos tiradas do set, vemos figurantes retratando multidões de apoio fora do tribunal, com alguns membros do elenco segurando cartazes que dizem “Free Joker” e “Joker Marry Me!”.

Esta não é a primeira vez que vimos Lady Gaga se transformar em Harley Quinn. No mês passado, a cantora compartilhou a primeira foto do filme, onde sua personagem é vista perto do Coringa. Em sua legenda, Lady Gaga simplesmente escreveu: “Folie à Deux”.

Coringa: Folie à Deux está agendado para um amplo lançamento nos cinemas em 4 de outubro de 2024.