Shazam 2: Diretor do filme diz que já esperava bilheteria baixa

Apesar dos contratempos nos bastidores do Universo DC, muitos fãs tinham expectativas que “Shazam! Fúria dos Deuses” tivesse um bom desempenho nos cinemas. Contudo, o novo longa do super-herói está despertando pouco interesse, mesmo estando ainda em suas semanas iniciais.

Não à toa, as especulações na internet estão angustiando os fãs mais calorosos. Um deles chegou a marcar o perfil do diretor David F. Sandberg no Reddit, questionando-o sobre o que ele achava da baixa bilheteria - mas logo o cineasta tranquilizou os fãs de Shazam, dizendo que ele mesmo já previa uma arrecadação morna para o longa.

“Não se preocupe, não é como se fosse uma surpresa. Eu vi para onde isso estava se encaminhando há muito tempo. Eu vou ficar bem. Me pagaram tudo já adiantado”, respondeu ele.

Veja:

Diretor David F. Sandberg responde fãs no Reddit (Foto: Reprodução/Reddit)

Com o seu futuro incerto dentro do Universo DC, muitos fãs não estão se animando para ver o novo capítulo da saga de Billy Batson. Isso porque as reformulações promovidas pelo diretor James Gunn não garantem que o herói interpretado por Zachary Levi seguirá nos próximos filmes da DC.

As previsões pessimistas se confirmaram: “Shazam! Fúria dos Deuses” arrecadou apenas 30,5 milhões de dólares no seu final de semana de estreia, que aconteceu a partir do dia 16 de março.

Para efeitos de comparação, o primeiro filme atingiu 53,5 milhões de dólares no mesmo período.

Para quem prefere ver o “copo meio cheio”: apesar disso, “Shazam 2″ estreou liderando as bilheterias estadunidense e brasileira. Contudo, caso não cresça, o filme que custou 110 milhões de dólares pode acabar não se pagando e se tornando um dos maiores fracassos da DC nos últimos tempos.

