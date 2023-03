BBB 23: Expulsão de Guimê e Sapato ganha força; famosos são acusados de assédio

MC Guimê e Cara de Sapato podem deixar o “BBB 23″, pelo menos, para os fãs do reality show, que criticam na web a postura do lutador de MMA e do funkeiro com Dania Mendez, participante da “La Casa de Los Famosos”, que está passando uma temporada no confinamento.

Pelas redes sociais, quem acompanhou a festa desta quarta-feira (15) levantou a hashtag “expulsão”, que segue entre as mais comentadas no Twitter. Alegando que os dois famosos perderam a linha durante o “Big Brother Brasil” e que a influencer é a vítima e não pode sair como culpada.

o sapato imobilizando a dania pra tentar algo com ela depôs de ter forçado um beijo e depois dela ter tido o corpo violado pelo guime

DANIA MERECE RESPEITO! NÃO É NÃO! EXPULSÃO É O MÍNIMO #bbb23

“Que nojo que eu estou sentindo desses dois, não estou nem acreditando que isso está acontecendo apenas no primeiro dia dela no ‘BBB’, nenhuma mulher deveria passar por isso”, escreveu uma pessoa na rede social.

Outro fã do reality show da TV Globo marcou Boninho e disse que não era apenas Antonio Cara de Sapato que deveria deixar o programa: “Eu só sei que se ele for expulso o Guimê também vai pq os dois assediaram. O Guimê passou a mão nela sem permissão. Expulsão também!”.

Dania tentando ser simpática, mas dá pra ver nitidamente que ela está desconfortável...

isso deveria dar expulsão

Ao comentar sobre os acontecimentos da madrugada de quinta-feira (16) dentro do “BBB 23″, um anônimo lembrou o episódio dentro de um dos quartos da casa: “O Sapato imobilizando a Dania para tentar algo com ela depois de ter forçado um beijo e depois dela ter tido o corpo violado pelo Guimê. Dania merece respeito! Não é não! Expulsão é o mínimo”.

O lutador de MMA também foi criticado por outro telespectador, que usou a hashtag “expulsão” para chegar até a direção do reality: “Sapato usa a força dele para impedir que a Dania se afaste dele, mesmo ela tentando se desvencilhar, e ele a beija à força. Isso é ASSÉDIO e pra mim é motivo claro para expulsão! Quando irão aprender? Bronca do Tadeu não é suficiente!”.

Se isso aqui não é motivo de expulsão então eu não sei o que é,imagina o Alface ou o Black fazendo uma cena escrota dessa

