Após suposto assédio no BBB 23, Lexa quebra o silêncio: “Me dediquei 101%”

Além da bebedeira de MC Guimê na festa do “BBB 23″, Lexa resolveu se pronunciar sobre as atitudes de Guimê na madrugada desta quinta-feira (16). Pelo Twitter,a famosa mandou um recado aos fãs e ao marido, que segue confinado.

Em seu desabafo a cantora disse que sabe “a mulher incrível que é” e que passou o tempo todo ajudando, erguendo, falando bem e se envolvendo em tretas que não são delas. Por fim, a famosa disse que ficou atenta em todos os momentos do funkeiro na casa e que se dedicou 101% para ver o seu esposo no “Big Brother Brasil”.

Na mesma rede social, a fala de Lexa foi compartilhada por muitas mulheres, que mandaram recados e frases de apoio para a famosa, que desde o começo do reality show segue comentando e defendendo Guimê: “A pobre da Lexa foi dormir vendo a festa e feliz pelo marido e foi acordada com notícias dele assediando a gringa [Dani Mendez], perdendo a noção de tudo”.

Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Uma segunda fã falou sobre o casal: “Lexa, você é maravilhosa. Já te falei uma vez e vou falar de novo: Não se deve colocar tanta expectativa quando homem entra em reality. Tudo pode acontecer. Comprar briga pra defender macho independente de ser marido ou não é a pior burrice que existe”.

Entenda o que aconteceu na Festa do Líder

Durante a tão sonhada Festa do Líder, MC Guimê decepcionou os fãs com a atitude dele na madrugada de quinta-feira (16), quando o famoso conversava com Dania Mendez, que faz o intercâmbio dentro do reality show.

Vejam o assédio por outra câmera de ângulo diferente... pic.twitter.com/ygebTOIaS4 — Hillary Clarissa (@LoveHillary_1) March 16, 2023

Pelas redes sociais, os fãs do “Big Brother Brasil” acusaram o cantor de assédio, que teria acontecido após Guimê exagerar na bebedeira. Durante a Festa do Líder, ele estava acompanhando a mexicana e teria descido a mão até a bunda dela.

Bruna e Aline teriam percebido a movimentação e afastaram a participante do reality show “La Casa de Los Famosos” e tentaram também convencer o famoso a parar de beber. Mas, a internet não perdoou e detonou MC Guimê.

