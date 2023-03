BBB 23: Após polêmica com MC Guimê, Dania Mendez ganha apoio dos fãs; confira

Após cena com MC Guimê e Cara de Sapato, Dania Mendez ganha apoio dos fãs do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Após darem apoio para Lexa, no suposto caso de assédio no “BBB 23″, envolvendo MC Guimê , quem acompanhou a festa durante a madrugada desta quinta-feira (16), também acolheu Dania Mendez, que chegou ao reality para fazer um intercâmbio e mexer no Paredão de domingo (19).

Para quem não acompanhou, MC Guimê está envolvido em uma grande polêmica com os fãs do “BBB 23″, já que durante a Festa do Líder, que aconteceu nesta quarta-feira (15), o funkeiro foi acusado de assédio nas redes sociais, já que, durante a madrugada desta quinta-feira (16), o funkeiro tentou passar a mão na bunda de Dania, enquanto conversavam.

Bruna e Aline teriam percebido a movimentação e afastaram a participante do reality show “La Casa de Los Famosos” e tentaram também convencer o famoso a parar de beber. Mas, a internet não perdoou e detonou MC Guimê.

O perfil de Domitila Barros, que segue no “BBB 23″, também falou sobre o assunto: “A culpa será sempre de outra mulher? Vimos todos os comentários horríveis jogando para Domi a culpa de um assédio que ela não carrega, a mesma não ofereceu Dania, e quando possível a alertou sobre isso porque ela também estava bêbada. Mas porquê a culpa é sempre da mulher?”.

Uma seguidora também usou o Twitter para defender Domitila e Dania e fez uma lista onde trouxe cinco pontos. Usando de ironia, ela escreveu que o primeiro é que “Dania usou roupas justas e foi simpática”. Depois ela disse que “Domitila incentivou e orientou a Dania a verbalizar caso não estivesse gostando ou incomodada com a situação”.

O terceiro ponto levantado pelo perfil foi o álcool e depois ela pontou que tudo foi “só uma brincadeira” e, por fim, a fã do “BBB 23″ disse que “todas, exceto os assediadores”.

Vale destacar que, além de MC Guimê, durante a madrugada desta quinta-feira (16), durante a Festa do Líder, Cara de Sapato e a Damia Mendez acabaram se beijando rapidamente dentro do quarto Fundo do Mar.

