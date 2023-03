BBB 23: Momento íntimo de Cara de Sapato viraliza na web; confira o vídeo

Antonio Cara de Sapato movimentou as redes sociais na última terça-feira (14), quando decidiu tomar banho de sunga branca no “BBB 23″. Como aconteceu com MC Guimê, logo no começo da temporada, o vídeo viralizou e os fãs do lutador comemoraram. Ao compartilhar o banho, o famoso viralizou no Twitter e recebeu inúmeros elogios.

Entre os comentários, os fãs do reality show falaram que Cara de Sapato deixou todo mundo com “gostinho de quero mais” e também que este não foi apenas um banho, mas um “espetáculo”.

Antes disso, Antonio Cara de Sapato viralizou por causa de um apelido dado por Ricardo durante o último Jogo da Discórdia do “BBB 23″. Tudo começou por causa da baldada entre os brothers e o apelido dado por Alface ao lutador de MMA: “Dona Lurdes”.

Na discussão, o aliado de MC Guimê afirmou que o atleta era muito reclamão: “Você é a Dona Lurdes aqui em casa, você briga com todo mundo”, disse o biomédico, durante os sessenta segundos que tinha para acusar o brother.

Em seguida, o integrante da Pipoca completou seu raciocínio: “Você fala: ‘Ah, eu não brigo com ninguém, respeito todo mundo’. Óbvio, 10 horas você fala: ‘Ah, eu não brigo com ninguém, respeito todo mundo’. Óbvio, 10 horas você fica na academia, 12 você dorme e 2 você participa aqui da dinâmica”, acrescentou o biomédico.

Nas redes sociais, Ricardo ganhou apoio dos fãs do “BBB 23″ e foi chamado de mito por alguns: “Passando mal que o Alface definiu perfeitamente o Sapato como insuportável”, escreveu um perfil do Twitter.

Durante o Jogo da Discórdia do "BBB 23", Antonio Cara de Sapato foi chamado de Dona Lurdes (Reprodução/Globo)

Um segundo também destacou uma fala de Ricardo durante o Jogo da Discórdia: “Você falou tanto da maquininha, Sapato, vamos falar da maquininha. Você é a Dona Lurdes da casa, briga com todo mundo. Você fala que não briga pq fica 12 horas na academia, dorme 10 e fica 2 nas dinâmicas”.

