Eliminada do “BBB 23″, Key Alves foi ao México e deixou os fãs enlouquecidos

Eliminada do "BBB 23", Key Alves embarca para reality show no México (Reprodução/Instagram)

Protagonista de conflitos dentro do “BBB 23″, Key Alves vai retornar ao reality show, mas no México. A jogadora de vôlei foi confirmada na “La Casa de los Famosos”, versão internacional do programa, e movimentou as redes sociais.

Pelas redes sociais, a oitava eliminada da atual temporada do “Big Brother Brasil” anunciou a novidade aos fãs. Ela publicou uma foto no aeroporto internacional com suas malas e se preparando para embarcar rumo ao país latino.

“México, estou chegando... Arriba! Eu tô muito feliz que eu tô indo para o México. O melhor é o povo parando aqui no aeroporto e falando para eu arrasar, pois eu vou hablar tudo o que não hablei aqui”, comemorou a famosa.

Nas redes sociais, o nome de Key Alves viralizou. Um fã do “BBB 23″ questionou Boninho pela escolha da sister: “Não entendi a Key Alves indo pro México depois de ter sido eliminada do ‘BBB 23′. Qual foi a lógica da dinâmica?”.

Um outro fã do reality e também da jogadora de vôlei mostrou que estava torcendo por ela, mesmo sabendo que é apenas uma participação especial: “No se Hablar espanhol, pero se tomar Tequila’ Key Alves entregando tudo nos Stories! Amo”, brincou ele.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Eliminação de Larissa viraliza; confira os comentários da madrugada

Enquanto a ex-sister vai ao México, o “Big Brother Brasil” recebe Dania Mendez, que estava na “La casa de Los Famosos” e conta com três milhões de seguidores no Instagram e quatro milhões no TikTok.

Modelo e influenciadora digital, ela ganhou fama após participar de duas temporadas do reality show “Acapulco Shore”, da MTV. Com temperamento explosivo, ela promete aquecer as coisas no “BBB 23″.

A famosa também apresentou o programa “Los 40 MX”, que aparece em rádios e redes sociais. Além disso, ela já apareceu no clipe “Más de la Una”, de Maluma e Piso 21. Aos 31 anos, Dania diz gostar dos novinhos e está mais interessada em colágeno do que dinheiro.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Cinema do Líder já tem programação definida; saiba o que será exibido