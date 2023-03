BBB 23: Dania Mendez vai entrar no reality show hoje; descubra o horário

Dania Mendez entra no BBB 23 e mexe com o Paredão (Reprodução/Instagram)

O intercâmbio do “Big Brother Brasil” começa nesta quarta-feira (15), quando Dania Mendez entra na casa e deixa os participantes do reality show ainda mais confusos. A mexicana entra no programa por volta das 15 horas e ficará alguns dias.

Para deixar os fãs do “BBB” ainda mais animados, a Globo decidiu mostrar a chegada da visitante ao vivo. Quem quiser poderá acompanhar tudo pela programação da TV Globo, por meio de um plantão extraordinário.

Ao que tudo indica, a influenciadora não será apenas uma figura pública no “BBB 23″, que irá participar das festas e das discussões. Nesta temporada, ela terá uma participação decisiva para Paredão, que será formado no domingo (19).

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, Dania vai tomar uma decisão impactante sobre o Poder Curinga: “Quem comprar o Poder Curinga terá duas alternativas: o voto duplo ou o voto anulado. Quem vai decidir isso é a nossa visitante. Ela vai comunicar essa decisão no domingo”, disse o famoso.

Saiba mais sobre a nova celebridade do “BBB 23″

Muito conhecida no México, Dania Mendez estava na “La casa de Los Famosos”, reality show nos mesmos moldes do “BBB 23″ e, por causa disso, poderá fazer o intercâmbio. Ela conta com três milhões de seguidores no Instagram e quatro milhões no TikTok, somando sete milhões de fãs.

Modelo e influenciadora digital, ela ganhou fama após participar de duas temporadas do reality show “Acapulco Shore”, da MTV. Com temperamento explosivo, ela promete aquecer as coisas no “BBB 23″.

A famosa também apresentou o programa “Los 40 MX”, que aparece em rádios e redes sociais. Além disso, ela já apareceu no clipe “Más de la Una”, de Maluma e Piso 21. Aos 31 anos, Dania diz gostar dos novinhos e está mais interessada em colágeno do que dinheiro.

Vale lembrar que enquanto Dania Mendez está no “BBB 23″, a ex-sister Key Alves embarcou para o México e vai participar do reality show “La Casa de Los Famosos”, que está na terceira temporada.

