BBB 23: Eliminação de Larissa viraliza; confira os comentários da madrugada

Larissa não resistiu ao nono Paredão do “BBB 23″ e deixou o reality show nesta terça-feira (14), quando enfrentou a preferência do público contra Cezar Black, Domitila e Ricardo. Esta foi a segunda berlinda com quatro participantes da temporada.

A saída da sister do programa da TV Globo, com 66,75% dos votos do público, deixou os usuários da hashtag “Fora Larissa” empolgados, já que seu jogo estava sendo avaliado como ruim para quem acompanhava pela televisão.

No Twitter, Larissa apareceu também como um dos tópicos mais comentados durante a madrugada desta quarta-feira (15). Pela rede social, muitos anônimos comemoraram o resultado dito por Tadeu Schmidt, que levou ao ar um discurso reflexivo sobre a jogada dos emparedados.

“A Key [Key Alves] que teve todo o cancelamento saiu com 56% e a Larissa que já era praticamente campeã saindo com 66%”, destacou um perfil.

Uma segunda pessoa disse, na mesma rede social, que todo o Brasil votou para eliminar a sister do reality show: “Não foram os lacradores que tiraram a Larissa , foi o Brasil. O Alface [Ricardo] está jogando muito e a Larissa parou de jogar pra ser mãe da Bruna Griphao e advogada Fred , uma pena”.

Falando em Bruna Griphao, amiga de Larissa, a despedida feita pela atriz depois da eliminação do “BBB 23″ foi muito comentada também. Os fãs do programa destacaram o momento em que ela chama pelo nome da amiga: “A Bruna começou com os gritos de viúva chamando a Larissa”, brincou um.

Já outro disse que nesta quarta-feira (15), o “Big Brother Brasil” vai destacar o momento criado pela atriz: “Amanhã na edição vai aparecer a Bruna gritando pela Larissa. Eu mereço passar essa vergonha”.

Veja a porcentagem de cada um na eliminação desta semana:

Cezar Black: 0,76%

Domitila Barros: 3,27%

Larissa: 66,75%

Ricardo: 29,22%

