BBB 23: Larissa deixa o reality no nono paredão com 66,75% dos votos (Reprodução/TV Globo)

A nona eliminação do BBB 23 aconteceu nesta terça-feira (14) e Larissa foi a eliminada da vez, somando 66,75% dos votos do público. A sister dividia a berlinda com mais outros três participantes, sendo este o segundo paredão quádruplo presente na casa.

Segundo a dinâmica habitual, o apresentador Tadeu Schmidt imputou mais uma vez seu discurso reflexivo sobre a jogada dos emparedados e anunciou a pessoa a deixar o programa.

Dentre os participantes na berlinda estavam Cezar Black, Domitila, Larissa e Ricardo (Alface).

Veja a porcentagem de cada um na eliminação desta semana:

Cezar Black: 0,76%

Domitila Barros: 3,27%

Larissa: 66,75%

Ricardo: 29,22%

Haja vista que a Prova do Líder ocorre na próxima quinta-feira (16), para quem vai sua torcida?

Leia mais:

Reflexão pós Jogo da Discórdia

Após o Jogo da Discórdia acontecer nesta segunda-feira (13), os brothers refletiram sobre a dinâmica no dia seguinte. Larissa conversou com Fred no Quarto dos Desejos, enquanto recebia uma massagem do aliado no jogo.

Larissa - Big Brother Brasil 23 (Reprodução: Globo)

Enquanto ambos estavam em seu momento de afeto e comunicação, a sister refletiu: “Na minha cabeça eu tinha levado uns dez, foi só uma”, disse a professora de Educação Física, que foi acusada como “arrogante” durante a dinâmica, e bateu boca com Ricardo.

Larissa também trouxe à tona um comentário que ouviu de Domitila Barros momentos antes do embate com Fred: “A Domitila ali no banheiro: ‘Tô muito grata por esse Jogo da Discórdia’. Pros dois, os três que estão no Paredão comigo. E eu do lado, ela viu que eu tava do lado”, disse a sister.

A sister também compartilhou sua opinião sobre as falas de Fred para Cezar no Jogo da Discórdia do “BBB 23″, e garantiu a ele que sua performance na noite anterior não teria sido desrespeitosa. No entanto, Larissa disse que ele poderia ter evitado um adjetivo que usou para descrever o enfermeiro.