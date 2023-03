BBB 23: Ricardo dá apelido para Cara de Sapato e vira meme na web;confira

Antonio Cara de Sapato e Ricardo viralizaram durante a madrugada desta terça-feira (14), após o Jogo da Discórdia do “BBB 23″. Tudo começou por causa da baldada entre os brothers e o apelido dado por Alface ao lutador de MMA: “Dona Lurdes”.

Na discussão, o aliado de MC Guimê afirmou que o atleta era muito reclamão: “Você é a Dona Lurdes aqui em casa, você briga com todo mundo”, disse o biomédico, durante os sessenta segundos que tinha para acusar o brother.

O Alface falando que o Sapato parece a Dona Lurdes 🗣️🗣️🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/rthTjQGozL — Gabriel Naste (@GabrielNaste) March 14, 2023

Em seguida, o integrante da Pipoca completou seu raciocínio: “Você fala: ‘Ah, eu não brigo com ninguém, respeito todo mundo’. Óbvio, 10 horas você fala: ‘Ah, eu não brigo com ninguém, respeito todo mundo’. Óbvio, 10 horas você fica na academia, 12 você dorme e 2 você participa aqui da dinâmica”, acrescentou o biomédico.

Sapato: “Tá, tudo bem, eu sou dona Lurdes, eu sou organizado!” 🗣️🗣️

pic.twitter.com/6H59hLL2GU — coxixosnoinsta (@coxixosnoinsta) March 14, 2023

Nas redes sociais, Ricardo ganhou apoio dos fãs do “BBB 23″ e foi chamado de mito por alguns: “Passando mal que o Alface definiu perfeitamente o Sapato como insuportável”, escreveu um perfil do Twitter.

Um segundo também destacou uma fala de Ricardo durante o Jogo da Discórdia: “Você falou tanto da maquininha, Sapato, vamos falar da maquininha. Você é a Dona Lurdes da casa, briga com todo mundo. Você fala que não briga pq fica 12 horas na academia, dorme 10 e fica 2 nas dinâmicas”.

Alface pro Cara de Sapato: Você é a Dona Lurdes aqui da casa #BBB23 pic.twitter.com/q5pD6QpJwI — VOTE #ForaLarissa🦁🤴🏾🥬 (@Vicio_Realiity) March 14, 2023

Já Cara de Sapato rebateu o apelido e disse que Ricardo é grosseiro e arruma intriga com todos dentro do reality show. O lutador de MMA ainda citou a treta que os dois tiveram recentemente por conta do uso da máquina de barbear. “Duas semanas atrás, no negócio da máquina, eu quis usar e deixei você usar, eu nem usei por causa disso. Desta vez, eu queria usar, e estava até o Gab. A gente tem que usar de bom senso, como eu sabia que eu ia demorar, eu deixei até o Gab ir na minha frente”, explicou o atleta.

