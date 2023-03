Novo namorado? Este foi o verdadeiro motivo para Jojo Todynho detonar os fãs

Jojo Todynho é uma das celebridades que mais comenta sobre os assuntos do dia nas redes sociais e, quase que diariamente, ela conta algo sobre sua vida aos fãs, que se sentem íntimos da cantora. Mas, nesta semana, ela perdeu a paciência e falou sobre a falta de privacidade em um vídeo postado nos Stories.

Tudo começou quando ela resolveu falar sobre as fotos que tira com os fãs: “Eu não tenho problema quanto a isso. O que me deixa chateada é que as pessoas ficam fazendo foto e vídeo, e fica mandando pra site de fofoca”, começou a famosa.

#Jojotodinho JOJO TODYNHO RECLAMA DE FOTOS E FILMAGENS QUE ESTAVAM FAZENDO DELA EM SAQUAREMA



Segundo a artista, estava visitando Saquarema pela primeira vez



A cantora e apresentadora Jojo Todynho passou o domingo (12), em Saquarema. Nas redes sociais, a carioca reclamou das fot pic.twitter.com/qW6Elf7hd7 — tv local (@Tvlocalfriburgo) March 14, 2023

Em seguida, ela disse que os cliques indiscretos realizados por fãs a deixam irritada, pois é uma invasão de privacidade. Segundo ela, o problema aconteceu durante uma visita a Saquarema, enquanto atendia os fãs: “Aí o que o site de fofoca faz? Manda pra minha assessoria, a Regina Lobato: ‘ah, é verdade que a Jojo está com novo affair?’. Eu estava com a minha família”, disparou a funkeira.

Já sobre o suposto namorado, Jojo Todynho não disse “sim” ou “não” apenas afirmou que é uma pessoa livre: “Eu tenho minha liberdade de ir e vir. E mesmo se eu tivesse, ninguém tem nada a ver com isso. E mesmo também se eu quisesse não tirar foto, isso também é um direito meu”, desabafou.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Eliminação de Larissa viraliza; confira os comentários da madrugada

Jojo Todynho revela como é sua vida na faculdade (Reprodução/@jojotodynho)

Ao desabafar com os fãs, a cantora disse que pode fazer aquilo que desejar, mesmo sendo uma pessoa pública: “As pessoas têm que saber interpretar as coisas. A liberdade não acabou não, gente, eu sou eu sou livre pra fazer o que quiser. Da mesma forma que você tem o seu lazer, eu também tenho o meu lazer e tenho minha liberdade de ir e vir”.

Por fim, Jojo Todynho fez um apelo aos fãs que pedem para tirar fotos e gravar vídeos com ela: “Você quer tirar sua foto? Você vai lá e fala: ‘Jojo, posso tirar uma foto com você?’ Beleza. Agora você está fazendo isso, tirando foto pra ficar mandando pra Instagram e site de fofoca, isso é feio”.

LEIA TAMBÉM: Ex-marido de Jojo Todynho cria problema com fãs de Celso Portiolli; entenda