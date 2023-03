Amor Perfeito: Vídeo revela como é a cidade cenográfica da novela das seis

“Amor Perfeito”, novela que estreia no próximo dia 20 de março, será uma trama de época, cheia de encantos e histórias para conhecer. Mas, além do texto criado por Duca Rachid e Júlio Fischer, a obra também precisa de uma cidade para chamar de sua.

A próxima novela das seis horas da tarde é ambientada entre os anos de 1930 e 1940, no interior de Minas Gerais. Na chamada, o ator Levi Asaf, intérprete de Marcelino, avisa que o município é muito lindo e cheio de cor: “Eu espero que vocês curtam muito”.

“Eu vou mostrar um pouquinho dos lugares que fazem parte da vida do Marcelino. Ele vive em uma cidadezinha muito bonita, chamada Águas de São Jacinto”, contou Levi, que será o protagonista da novela.

Grande Hotel Budapeste será um dos pontos principais de "Amor Perfeito" (Reprodução/Globo)

Depois o jovem começa a mostrar os cantos da cidade de “Amor Perfeito”. O primeiro ponto de destaque é a praça, com a imagem de São Jacinto, santo que dá nome ao município mineiro.

A cidade cenográfica conta ainda com cinema, armazém, lojas e casas coloridas. Além disso, o personagem passa pela Irmandade São Jacinto dos Clérigos, onde ele mora com os religiosos, que são chamados de pais e avôs.

Outro ponto de destaque é o Grande Hotel Budapeste, que segundo o ator de “Amor Perfeito” é enorme. Vale destacar que este será um dos pontos centrais da trama da TV Globo, onde muita coisa ainda vai acontecer, ou seja, tem muita cena gravada nele.

Na trama, que substitui “Mar do Sertão”, Marcelino está em busca pela mãe, a jovem Maria Elisa Rubião, a Marê (Camila Queiroz), de quem foi separado logo após o nascimento. Ele também mostra que não engole qualquer argumento e, mesmo com a pouca idade.

“Eu acho o Marcelino muito legal, sonhador, amoroso. Ele sempre pensa o que vai fazer, ele é muito inteligente, sabe? E eu sou muito inventor como ele”, descreve Levi, ator de nove anos, que interpreta o protagonista.

Levi Asaf vive protagonista em Amor Perfeito (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que, em “Amor Perfeito”, Marcelino acabou sendo separado de sua mãe, por causa das maldades de Gilda (Mariana Ximenes), que é casada com seu avô materno. Nesta história, também há uma mãe aflita que não vai descansar até encontrar seu filho, fruto do amor com o médico Orlando Gouveia (Diogo Almeida).

Entre os encontros e desencontros que marcam as vidas de Marê e Orlando, os dois estarão juntos na luta pelo sonho de finalmente encontrar o filho, numa prova de que nem mesmo a distância e a maldade vão vencer o amor verdadeiro.

