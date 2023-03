BBB 23: Cinema do Líder já tem programação definida; saiba o que será exibido

Antes mesmo da estreia na próxima segunda-feira (20), os participantes do “BBB 23″ vão conhecer a história de “Amor Perfeito”, novela que vai ser exibida no lugar de “Mar do Sertão”, na TV Globo.

A novela de época será levada ao ar no Cinema do Líder, nesta quinta-feira (16). O capítulo de estreia será exibido na tela da sala para todos os participantes, com comes e bebes e parte deste momento será levado ao ar no programa, logo após a exibição de “Travessia”.

Camila Queiroz vestida como Maré, protagonista de Amor Perfeito, novela que estreia em março, na TV Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Com isso, os brothers e sisters vão assistir, em primeira mão, ao começo da história do pequeno Marcelino (Levi Asaf), de apenas oito anos, que sonha em conhecer a sua mãe, que é interpretada por Camila Queiroz. Vale lembrar que a jovem, chamada Marê, conhece Orlando (Diogo Almeida), na cidade de São Paulo da década de 1930.

Na novela, Marê faz o curso de Administração e Finanças, a única mulher da turma. Orlando é médico e está prestes a concluir a residência na Santa Casa de Misericórdia. Ambos de origem mineira, eles se apaixonam sem terem a menor ideia de que suas famílias têm laços muito mais antigos do que aquele encontro.

Em Amor Perfeito, Paulo Betti interpreta o prefeito Anselmo Evaristo (Paulo Belote/Globo)

A casa mais vigiada do Brasil também vai mergulhar nos encantos de Águas de São Jacinto, cidade fictícia do interior de Minas Gerais, onde se passa a trama, com direito a personagens que prometem surpreender desde o primeiro capítulo.

A história de “Amor Perfeito” é criada e escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer e tem direção artística de André Câmara.

Quem foi eliminado do “BBB 23″?

BBB 23: Larissa deixa o reality no nono paredão com 66,75% dos votos (Reprodução/TV Globo)

A nona eliminada do “BBB 23″ foi Larissa. A sister deixou o reality show nesta terça-feira (14), somando 66,75% dos votos do público. A professora de Educação Física dividia a berlinda com mais outros três participantes, sendo este o segundo paredão quádruplo presente na casa.

Segundo a dinâmica habitual, o apresentador Tadeu Schmidt imputou mais uma vez seu discurso reflexivo sobre a jogada dos emparedados e anunciou a pessoa a deixar o programa. Na votação popular, Cezar Black ficou 0,76%, Domitila Barros conquistou 3,27% e Ricardo obteve 29,22%.

