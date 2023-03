Terra e Paixão: Elenco muda sotaque para novela ser mais verdadeira; entenda

A estreia de “Terra e Paixão”, a próxima novela do horário nobre na TV Globo, tem a árdua missão de aumentar a audiência e, por isso, os trabalhos seguem nos estúdios da emissora e nas cidades de Dourados e Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, que recebeu o elenco principal da trama.

“Como a gente teve praticamente duas semanas e meia com todo mundo, tive que dar exercícios bem específicos, para que a gente pudesse mergulhar de cara nesses personagens e nessa história”, contou Maria Beta Perez, preparadora de elenco.

Como sabemos Walcyr Carrasco, autor da novela, pediu para que todo o elenco tivesse uma preocupação com o sotaque, ou seja, não era para ser antiquado e nem carioca: “Estamos tendo muito cuidado para ficar um sotaque bem correto, e ao mesmo tempo não ficar forçado, artificial. Até eu estou fazendo esse ‘S’, tirando o chiado do carioca, para inspirá-los”, alinhou Maria.

Cauã Reymond e a preparadora corporal Marcia Rubin nos bastidores da novela Terra e Paixão (João Miguel Júnior/Globo)

Além da preparadora de elenco, a fonoaudióloga Leila Mendes, e a preparadora corporal Marcia Rubin também estão nos bastidores de “Terra e Paixão”, novela estrelada por Barbara Reis, Cauã Reymond e Johnny Massaro.

Para elas, o trabalho antes de entrar em cena é algo coletivo e importante, já que conta com muitos exercícios de escuta e improvisação: “Primeiro para eles se conhecerem, para aproximar essa relação, e depois para começar a construir os personagens”, ressaltou Maria.

Entenda a história da novela

Substituindo “Travessia”, a nova trama de Walcyr Carrasco conta a saga de Aline (Barbara Reis), que busca defender seu legado e construir um futuro melhor para si e para sua família.

Na novela, ela sofre com o assassinato do marido durante uma tentativa de invasão das terras onde vivem e precisa deixar a vida como professora para se tornar uma produtora agrícola, mesmo sem nunca ter plantado uma semente.

Cauã Reymond, Barbara Reis e Johnny Massaro estão em "Terra e Paixão", novela de Walcyr Carrasco (João Miguel Júnior/Globo)

Em “Terra e Paixão”, a protagonista conhece Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), dois irmãos que se amam, mas estão no centro de uma disputa por herança e sucessão na abastada família do produtor rural Antônio (Tony Ramos), que tem como principal incentivadora Irene (Gloria Pires), sua segunda esposa. Além disso, ambos se apaixonam por Aline.

A novela de Walcyr Carrasco será ambientada na cidade fictícia de Nova Primavera e tem como cenário principal as grandes plantações, repletas de modernidade e tecnologia, com toda a diversidade do universo rural, suas cores, cultura e vivências.

