Terra e Paixão: Galã da novela tira foto ousada em cenário paradisíaco

Depois de participar das duas temporadas de “Verdades Secretas”, Rainer Cadete está de volta às novelas de Walcyr Carrasco com um personagem em “Terra e Paixão e, enquanto o famoso curtia os intervalos das gravações, ele aproveitou para tirar umas fotos ousadas.

Com cenas gravadas em Mato Grosso do Sul, o ator esteve na cidade de Bodoquena e tirou uma foto sem roupa no Buraco do Macaco, um dos pontos turísticos do Estado. Na imagem, Rainer aparece totalmente pelado ao descansar em uma rocha na caverna.

Terra e Paixão: Ator Rainer Cadete aproveita cenário para tirar foto ousada (Reprodução/Instagram)

Na legenda, o famoso escreveu: “O nome desse lugar é ‘buraco do macaco’, em Bodoquena (MS), mas pode ser chamado também de ‘um pedaço do paraíso’”.

Conheça o personagem de Rainer na novela

Na novela que vai substituir “Travessia”, no horário nobre da TV Globo, o ator que ficou marcado como Visky de “Verdades Secretas” será Luigi, segundo o jornalista Fernando Oliveira, do UOL.

O personagem será um homem sedutor, que vive um romance com Petra, personagem de Débora Ozório, filha de Antônio La Selva (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires). Mas, em “Terra e Paixão”, ele não será boa gente, afinal tudo não passa de um golpe.

Na trama de Walcyr Carrasco, o casal se conhece por meio de um aplicativo e, no começo, ele será muito companheiro e romântico, mas ao longo dos capítulos o personagem de Cadete revelará um grande golpista, nos moldes de “O Golpista do Tinder”, da Netflix.

Rainer Cadete está no elenco da novela "Terra e Paixão", novela que assume o horário de "Travessia" (Reprodução/Instagram)

A novela “Terra e Paixão” traz cenas feitas em fazendas da região, onde será possível ver o núcleo de Aline (Barbara Reis) e a família de Antônio La Selva (Tony Ramos) em embate. Além disso, os primeiros momentos de Caio (Cauã Reymond) com o irmão Daniel (Johnny Massaro) também foram gravados.

Para Walcyr, a novela da Globo traz o clássico e fala sobre a força do amor, esperança e ambição: “A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas”.

