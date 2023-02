Atores de “Terra e Paixão” ganham missão para fazer novela das nove bombar

Em busca de melhores índices de audiência, “Terra e Paixão” estreia em maio, substituindo a história de “Travessia”. Mas, até lá, a emissora vai mostrar boa parte dos bastidores da novela de Walcyr Carrasco nas redes sociais.

Como aconteceu com o remake de “Pantanal”, a ideia é deixar os fãs empolgados pela história rural, que vai ao ar no horário nobre da Globo. Com isso, alguns atores do elenco principal serão responsáveis por mostrar os bastidores da trama, como Bárbara Reis, Tony Ramos e Cauã Reymond.

Gravada no Mato Grosso do Sul, a novela vai levar boa parte do elenco para as locações escolhidas pela direção e, como aconteceu com a novela de Bruno Luperi, eles devem passar uma temporada vivendo no mesmo local e, por isso, a interação será mais verídica. O ator Paulo Lessa, que interpreta um ativista, também foi um dos convocados para mostrar as filmagens.

Criada e escrita por Walcyr Carrasco,a novela “Terra e Paixão” começou a ser gravada. Parte do elenco principal da novela viajou, no final de janeiro, para dar início aos trabalhos nas cidades de Dourados e Deodápolis, no Mato Grosso do Sul.

As cenas foram feitas em fazendas da região. Nelas, será possível ver o núcleo de Aline (Barbara Reis) e a família de Antônio La Selva (Tony Ramos) em embate. Além disso, os primeiros momentos de Caio (Cauã Reymond) com o irmão Daniel (Johnny Massaro) também foram gravados.

Gloria Pires, Paulo Lessa, Agatha Moreira, Debora Ozório, Inez Viana, Charles Fricks, Tatiana Tibúrcio, Flávio Bauraqui, Amaury Lorenzo e Tairone Vale também viajaram para o destino.

Para Walcyr, a novela da Globo traz o clássico e fala sobre a força do amor, esperança e ambição: “A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas”.

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na fictícia Nova Primavera, a novela tem como cenário principal as grandes plantações, repletas de modernidade e tecnologia, com toda a diversidade do universo rural, suas cores, cultura e vivências.

