‘The Last of Us’: você consegue imaginar a série sem Pascal? Saiba quem quase interpretou Joel

Pedro Pascal, em 'The Last of Us' Instagram: @thelastofus / @cocoullrich

Desde que Pedro Pascal fez sua estreia como Joel Miller em The Last of Us, os fãs do videogame e os novos fãs da série foram completamente conquistados por seu desempenho estelar.

Polaroid version 📸 pic.twitter.com/jjPATtrhgN — Pedro Pascal ᴺᵒᵗ (@PedroPascalii) February 24, 2023

No entanto, antes de ser oficialmente escalado como o personagem complexo, o ator Mahershala Ali, vencedor de dois anos como Melhor Ator Coadjuvante no Oscar, teve uma forte chance de conseguir o papel.

Durante uma entrevista recente, Jeffrey Pierce, que interpretou o irmão de Joel, Tommy, no videogame e apareceu como o rebelde revolucionário Perry na adaptação para a TV – falou sobre os estágios iniciais do desenvolvimento da série da HBO.

Em entrevista ao The Direct, ele relembrou as conversas que a produção da série teve com Mahershala sobre ele supostamente assumir o papel principal de Joel: “Acho que inicialmente eles conversaram com Mahershala Ali sobre interpretar Joel, o que é uma dica óbvia de que eu não interpretaria Tommy”.

When duos clash. Shit goes down in tomorrow’s episode! Endure and Survive! #TheLastOfUs pic.twitter.com/VRYwFs7BU4 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 9, 2023

Então, quando Pedro Pascal foi escalado, Jeffrey disse que isso o fez perceber mais uma vez que não estaria concorrendo ao papel de Tommy, acrescentando: “Sou mais velho que Pedro Pascal. Então eu não estava alimentando nenhuma ilusão sobre isso, com certeza”.

Jeffrey falou também sobre diferentes ideias de adaptação terem sido exploradas, antes da série de TV ser criada: “Houve algumas iterações diferentes ao longo do tempo, como um filme. Houve uma série animada cinematográfica de captura de movimento em um ponto. E ambas são coisas que eu pensei: ‘Tenho uma boa chance de me envolver’”, disse ele.

Joel Miller, as I live and breathe. pic.twitter.com/lBHrhcfnFl — Jeffrey Pierce (@pierce_jeffrey) February 14, 2023

Jeffrey acabou não interpretando Tommy na série, mas teve uma passagem memorável como Perry, no episódio 5, ao lado da líder revolucionária Kathleen (Melanie Lynskey).

Depois que o episódio foi lançado, Jeffrey twittou: “Não foi isso que eu quis dizer quando disse ‘um pouco fora do topo’”, ao lado de um gif de alguém raspando a cabeça.

That's not what I meant when I said "A little off the top." #tlou pic.twitter.com/P2b3mLJdkL — Jeffrey Pierce (@pierce_jeffrey) February 11, 2023

“Que caminho épico, hein?”, um fã twittou em resposta, enquanto outro escreveu: “Aquela cena foi tão louca que perdi a cabeça tentando compreendê-la”.