Michael B. Jordan pede desculpas à mãe por fotos sensuais para Calvin Klein: o que ele disse?

Michael B. Jordan vive um dos melhores momentos de sua carreira. Além da estreia de seu filme Creed III, em que atua e dirige, o ator está causando sensação com seu primeiro anúncio para Calvin Klein.

O intérprete de 36 anos deixou o corpo escultural exposto ao posar de cueca para a campanha publicitária primavera-verão 2023 da famosa grife americana.

Por meio de seu perfil no Instagram, a empresa compartilhou algumas fotos da colaboração na última segunda-feira, 27 de fevereiro, nas quais Jordan aparece esbanjando sensualidade.

As imagens em preto e branco, tiradas pelos fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott, provocaram a loucura entre os usuários e, até o momento, acumularam mais de um milhão de corações roubados.

“Michael está incluído?”, “Mãe de Deus”, “Simplesmente o homem mais perfeito do mundo” e “Se eu ver isso em cima do muro vou sofrer um acidente”, foram alguns dos comentários no post.

No entanto, antes que suas fotos de cuecas surgissem, o astro teve que fazer algo importante: ligar para a mãe para se desculpar.

O que Michael B. Jordan disse para sua mãe depois de posar para aCalvin Klein?

A informação foi revelada pelo ator ao Entertainment Tonight enquanto caminhava pelo tapete vermelho da première de seu novo filme em Los Angeles, que também marca sua estreia na direção.

“Eu pensei, minha mãe vai ter que ver isso. Deixe-me ligar para ela e dizer: ‘Sinto muito. Está aqui fora”, compartilhou após ser questionado por um repórter do evento sobre sua primeira reação às fotos.

“Levei todos os ‘meus negócios’ para as ruas, literalmente”, explicou ele sobre o “motivo de suas desculpas”.

Durante a conversa, o proclamado “homem mais sexy do mundo” pela People em 2020 também afirmou que as fotos de sua estreia com a marca não poderiam ter chegado em melhor fase.

“Isso foi tipo, espere um minuto, sabe? Ter tudo junto ao mesmo tempo é ótimo”, disse o ator, que acaba de receber sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

“Parece que tudo está acontecendo na hora certa”, comemorou o ator de Creed.

Creed III chegou aos cinemas de todo o mundo nesta sexta-feira, 3 de março.