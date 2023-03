Coração de Neon: O que um Corcel azul estava fazendo dentro de um prédio na Avenida Paulista?

Quem passou pelo Conjunto Nacional, em São Paulo, nesta semana provavelmente se deparou com um exuberante Ford Corcel Luxo azul, repleto de luzes e corações cor-de-rosa e a inscrição “Coração de Neon”.

Muitos visitantes paravam, tiravam fotos e admiravam a relíquia. Mas o que ele estava fazendo lá?

O carro data de 1977, mas estava ali para promover uma novidade: a estreia do filme “Coração de Neon”, do diretor paranaense Lucas Estevan Soares.

A história começa com Fernando (Lucas Estevan Soares) e Laudércio (Paulo Matos). Pai e filho, eles conduzem um carro de telemensagens pelas periferias de Curitiba. Contudo, a entrega de uma mensagem romântica acaba terminando em tragédia.

A partir desse momento, Fernando precisa repensar seus objetivos de vida e logo ele se vê envolvido em uma investigação. Com a ajuda de seu amigo Dinho (Wawa Black), ele está disposto a ir até as últimas consequências para entender tudo que aconteceu.

Se no início o filme pode parecer ser um drama familiar - até fofo - logo a história vai mudando de cara e passeando por diferentes gêneros, explorando a ação e, principalmente, o suspense.

Os personagens são instigantes e mesmo aqueles que não tem fala, como é o caso de um vendedor de algodão doce vestido de capivara, podem despertar a simpatia do público e a vontade de saber mais sobre seus destinos.

A dupla formada por Fernando (Soares) e Dinho (Black) é daquelas amizades que cativam facilmente o espectador. Vale destacar também a atuação de Ana de Ferro, que dá vida à personagem Andressa.

Cena de "Coração de Neon" (Foto: Gregory Bull/IHC/Divulgação)

Não é a primeira vez que vemos Curitiba nas telas - “Deserto Particular” (2021) e “Estômago” (2007) são exemplos de longas que têm a capital paranaense como plano de fundo em suas histórias. Mesmo assim, “Coração de Neon” se destaca por transbordar a cultura local, desde suas gírias típicas até a formação de uma equipe técnica quase que totalmente paranaense nos bastidores.

O filme foi exibido pela primeira vez em maio do ano passado no Marché du Film, feira que acontece ao mesmo tempo que o Festival de Cannes, consagrado festival internacional de cinema realizado na França. O caminho até lá - e de volta ao Brasil - foi realizado de maneira 100% independente, com recursos somente da produtora brasileira IHC (International House of Cinema).

O escasso orçamento, típico no chamado “cinema de guerrilha”, não afetou a qualidade técnica: esta foi a primeira produção do cinema brasileiro a ser finalizada com a tecnologia de som imersivo Dolby Atmos 9.1, permitindo que ele estreasse em uma sala especial em Cannes.

“Coração de Neon” estreia na próxima quinta-feira (9) nos cinemas brasileiros. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir da próxima semana no site da Ingresso.com ou diretamente na bilheteria dos cinemas.

Assista ao trailer:

