Favorito ao Oscar, Brendan Fraser revela que quase morreu durante filmagens

Após anos sumido das grandes produções de Hollywood, o ator Brendan Fraser está de volta aos holofotes. Estrela de “A Baleia”, atualmente o astro é um dos grandes favoritos ao Oscar 2023.

Contudo, até chegar a este momento ele precisou passar por diversos sufocos. Recentemente, em entrevista ao programa de TV The Kelly Clarkson Show, Brendan revelou uma situação em que quase morreu no set de gravação.

O ano era 1999 e um de seus papéis mais memoráveis estava em exposição, no filme “A Múmia”. Apesar dos aplausos que ele recebeu, pouca gente sabia que ele quase foi sufocado.

“Fui sufocado acidentalmente. Há uma sequência de enforcamento. Eu estava de pé na ponta dos dedos com a corda e só dá para chegar até certo ponto. O diretor Stephen Sommers correu e disse: ‘Ei, realmente não parece que você está sendo enforcado. Você pode fazer parecer mais?’’, relatou o ator.

A sugestão, porém, acabou resultando em um acidente. “Eu fiquei na ponta dos pés e o cara segurando a corda acima de mim, ele a puxou um pouco mais alto e eu não tinha para onde ir a não ser descer. Então ele estava puxando para cima e eu estava descendo. E então a próxima coisa que eu soube, meu cotovelo estava no meu ouvido, o mundo estava de lado e havia cascalho nos meus dentes”, contou.

Segundo Brendan, todos no estúdio ficaram quietos e logo começaram a tentar acordá-lo. Quando ele despertou, o coordenador do estúdio brincou: “Parabéns, você está no clube - a mesma coisa aconteceu com Mel Gibson em Coração Valente”, disse.

