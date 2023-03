‘Jurassic Park’ e ‘Tubarão’ de volta aos cinemas de SP: mostra resgata trabalhos de Steven Spielberg

Até o fim deste mês de março, dois cinemas de São Paulo se dedicam a sessões com filmes do diretor estadunidense Steven Spielberg. É a chance de ver nas telonas pela primeira vez (ou rever, dependendo da idade) títulos famosos como “Tubarão”, “E.T. - O Extraterreste” e as séries “Indiana Jones” e “Jurassic Park”.

Dentre os mais de 50 trabalhos que o cineasta já dirigiu, 31 filmes entraram para a programação. Essa é a primeira vez que a cidade de São Paulo recebe uma mostra de cinema dedicada aos trabalhos de Spielberg.

As produções estão sendo exibidas no CineSesc (Rua Augusta, 2075 - Cerqueira César) e no CCBB-SP (Rua Álvares Penteado, 112 - Centro Histórico). Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 10, com filmes até o dia 27 de março. Os horários estão disponíveis no site de cada instituição.

Para quem acompanha o Oscar, contudo, uma notícia triste: o novo filme do diretor, “Os Fabelmans”, pelo qual ele concorre ao Oscar de Melhor Direção e em outras seis categorias, não está na programação da mostra. O longa, porém, segue em cartaz nos cinemas paulistanos.

Confira a lista completa de filmes da Mostra Steven Spielberg:

1941, Uma Guerra Muito Louca

A Cor Púrpura

A Lista de Schindler

A.I. Inteligência Artificial

Além da Eternidade

Amistad

As Aventuras de Tintim

Cavalo de Guerra

Contatos Imediatos de Terceiro Grau

E.T. O Extra-Terrestre

Encurralado

Guerra dos Mundos

Hook – A Volta do Capitão Gancho

Império do Sol

Indiana Jones – Os Caçadores da Arca Perdida

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

Indiana Jones e o Templo da Perdição

Indiana Jones e A Última Cruzada

Jogador Nº 1

Jurassic Park

Jurassic Park: O Mundo Perdido

Lincoln

Louca Escapada

Minority Report: A Nova Lei

Munique

O Resgate do Soldado Ryan

O Terminal

Ponte dos Espiões

Prenda-me se for capaz

The Post – A Guerra Secreta

Tubarão

