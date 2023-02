O significado do look vermelho de Rihanna está ligado à gravidez: ela já havia usado antes

Após 7 anos sem se apresentar nos palcos, Rihanna voltou com tudo no intervalo do Super Bowl 2023, e ela certamente não decepcionou. A cantora de 34 anos trouxe os seus principais sucessos, de clássicos como “Umbrella” a “Rude Boy”. E para o show de 13 minutos, ela exibiu uma linda roupa toda vermelha, enquanto se movia com um esquadrão de dançarinos vestidos com macacões brancos.

Mas, foi enquanto cantava um dos versos de “Diamonds” que a cantora dirigiu a mão à barriga, o que poderia ter sido o anúncio definitivo do que seria uma possível segunda gravidez.

E a melhor parte? E embora parecesse que ela estava insinuando algo, um de seus representantes confirmou ao The Hollywood Reporter que ela está grávida. Este será seu segundo bebê com A$AP Rocky, depois que o casal deu à luz seu primeiro filho em maio de 2022.

Rihanna e a ligação especial com a cor vermelha em suas gestações

Looks esportivos e confortáveis, um emblema dos artistas que já pisaram nos palcos do Super Bowl. Por sua vez, Rihanna optou por um look que, além de confortável, combina perfeitamente com as tendências do ano e não é só isso, pois mostrou que looks monocromáticos podem ser combinados desde que haja texturas envolvidas.

A vez que ela posou de vermelho durante a gravidez de seu primeiro filho

“It’s too much fun to get dressed up. I’m not going to let that part disappear because my body is changing,” says @Rihanna. https://t.co/HyMZvndjQz pic.twitter.com/7VL93oDR7Y — Vogue Magazine (@voguemagazine) April 12, 2022

Em abril de 2022, Rihanna posou para a revista Vogue, onde falou um pouco mais sobre sua experiência ao saber que seria mãe e os looks que revolucionou nessa fase. O primeiro deles foi um conjunto completo de rendas vermelho que permitiu que ela visse claramente sua barriga de bebê.

Nessa mesma sessão, ela usou um look com jaqueta acolchoada e saia longa presa por uma corrente, esse último look deixou sua barriga a mostra.

Rihanna Spoke to Vogue About Her Pregnancy with A$AP Rocky, New Music, and More https://t.co/F8rdyuu8Db pic.twitter.com/agjzCLuAZ4 — digitalfeedmedia (@digitalfeedtv) April 12, 2022

Embora essa ligação especial com a cor possa parecer uma mera coincidência, talvez essa tenha sido uma das piscadelas mais fortes que ela fez para sua primeira gravidez, um símbolo de poder, sensualidade e amor, sendo este último o sentimento mais forte que ela.