BBB 23: Internautas reagem a incentivo de Paula para volta de Bruna e Gabriel: “Está tão na sua”

O BBB 23 teve mais uma noite agitada com a festa das líderes, que tinha como tema baile funk e novelas de época. Os brothers e sisters aproveitaram muito e flertaram bastante. Nesse clima de romance estavam Bruna Griphao e Gabriel, que se afastaram depois que receberam uma bronca da direção do programa sobre relacionamento abusivo. No entanto, a sister Paula deu um incentivo para que eles voltem a ficar juntos e a internet reagiu.

“Ô, Bruna, o Gabriel está tão na sua”, disse Paula. A atriz respondeu em seguida: “Se liga na dimensão das coisas”, mas Paula insistiu: “Os dois se gostam mesmo”.

Enquanto isso, Gabriel sorria, mas a atriz se afastou. Depois, os dois voltaram a trocar olhares e sorrisos, mas não avançaram mais que isso. Preocupada com a amiga, Larissa tentou evitar essa reaproximação, mas Bruna não gostou dessa intervenção e depois reclamou com Paula.

“Ela [Larissa] chega e puxa, ela fica ‘não é pra você se aproximar, não é pra você falar’. Não é assim. Já acabou nosso relacionamento aqui dentro. E é isso”, disse Bruna. “Não é assim, não é assim”, concordou Paula.

Antes de dormir, Gabriel chegou a dizer a MC Guimê que está com saudades de Bruna, mas o cantor disse que preferia nem tocar nesse assunto.

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram a postura de Paula ao incentivar o “remember” do casal.

Veja algumas reações abaixo:

Essa tá seguindo o passo a passo de como ser odiada no BBB. Tomara que apareça isso na edição — lustosinha🧘🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ (@lus_ttosa) January 26, 2023

paula ninguém gosta de vc tá difícil de entender — tiktoker (@cmfzenea) January 26, 2023

Péssima a atitude da Paula. 🤦🏾‍♀️ — Maria Eduarda (@MariaEduardaOB_) January 26, 2023

essa aí merece uma rejeição gostosa visse — lina (@alihaniardo) January 26, 2023

Toque sobre o ‘casal tóxico’

No último domingo (23), Tadeu Schmidt começou a dinâmica de formação do paredão de uma forma diferente. Antes de convidar os brothers a apontarem seus votos, disse que ia dar “um toque”.

“Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, disse o apresentador diante de uma platéia atônita. Em seguida, citou uma frase de Cara de Sapato e de Tina falando sobre o casal Bruna e Gabriel. “Vocês são um casal muito chato”, havia dito Cara de Sapato, e “Vocês dois são tóxicos”, disse Tina.

“Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. ‘Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”, disse Tadeu.

Ele se referia a uma frase dita por Gabriel para Bruna Griphao, onde ele diz “mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca”. A frase repercutiu muito mal nas redes sociais e ele foi acusado de machista e abusador por muitos internautas.

“Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês”, disse Tadeu Schmidt.