Desfile de Carnaval e objetos pessoais: Relembre algumas regalias dos ex-BBBs

Viver em um confinamento com pessoas que você nunca viu não é algo tão fácil, mas os programas do gênero viraram mania entre os brasileiros, que se dividem entre o “Big Brother Brasil”, que estreia sua 23ª temporada no dia 16 de janeiro, e “A Fazenda”, que acabou de encerrar sua 14ª edição. Mas, antes do “BBB 23″ chegar, é preciso lembrar de algumas curiosidades que aconteceram no início.

Antes da pandemia mudar parte da estrutura do reality show, o público era convidado a participar da plateia do “BBB”, principalmente no dia da eliminação e na final, quando os familiares dos participantes também viajam até os estúdios da Globo. No entanto, tudo acabou na 20ª temporada, quando a Covid-19 começou.

Globo confirma que Tadeu Schmidt continua no comando do BBB (Reprodução/Globo)

Já dentro da casa, os participantes das primeiras temporadas passavam dias sem muita coisa para fazer e também sem muitas conversas - é claro que a edição ajudou. Mas, para acabar com o tédio e fazer o programa ser mais interativo, o problema foi resolvido com algumas regalias.

Segundo o site TV História, as regalias apareceram logo na primeira temporada do “BBB”, quando o artista plástico Adriano ganhou algumas telas e tintas para produzir suas obras dentro do reality show. Além dele, Estela, que também esteve no “BBB1″ foi premiada com um computador, que não tinha conexão à internet, para passar o tempo.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Telespectadores ficam revoltados com nomes selecionados para o Camarote

Participantes do "BBB 1" (Reprodução/Globo)

Já Bambam, que foi o primeiro campeão do reality show da Globo, usou o tempo livre para criar Maria Eugênia, uma boneca que virou sua companhia e ganhou o carisma do público. Na época, a produção mandou o anônimo entregar o “brinquedo” na dispensa, mas precisou voltar atrás ao ver o ex-BBB tendo uma crise de choro.

Além dessas regalias, os primeiros participantes do “BBB” também tiveram a oportunidade de desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O prêmio era feito pelo público, que escolhia dois participantes para sair da casa por um período de tempo. Na primeira edição, Kleber Bambam e Cristiana foram os escolhidos.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga se empolga e elogia participante da Pipoca do “BBB 23″