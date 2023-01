BBB 23: Telespectadores ficam revoltados com nomes selecionados para o Camarote

A Globo divulgou nesta quinta-feira (12) os novos participantes do “Big Brother Brasil”, que estreia sua 23ª temporada na próxima segunda-feira (16). Mas, entre Pipocas e Camarotes, os fãs do reality show ficaram bravos com a quantidade de famosos “desconhecidos” que foram chamados.

Domitila Barros, Fred Nicácio, Key Alves e Marvvila são apontados como participantes que facilmente poderiam se encaixar no grupo da Pipoca, já que são considerados celebridades, mas não do público da TV Globo.

Conforme a Globo soltava os nomes dos participantes do Camarote do “BBB 23″, os usuários do Twitter questionavam as escolhas feitas por Boninho: “O elenco da Fazenda 14 e o camarote do BBB 23: a surra do Carelli no elenco brilhante tem mais famosos que esse camarote”, escreveu um anônimo.

Outro perfil da redes social disse que os não famosos eram mais celebridades: “Os pipocas do são mais famosos que os camarotes”. Já um terceiro perfil disse que Boninho não conseguiu levar famosos melhores: “Esse camarote do ‘BBB 23′ deixa uma leve impressão de que os famosos convidados não aceitaram ir aí tiveram que às pressas chamar qualquer um”.

Como assim Boninho quem são esses famosos ai que tu colocou, no máximo conheço uns três! Tomara que venha uma pessoa pra salvar o elenco dos camarotes inteiro. #BBB23 pic.twitter.com/angLTcRB1o — AnittaDaily_News (@AnittaDaily_N) January 12, 2023

Para quem não conhece, Domitila foi eleita Miss Alemanha no ano passado e chegou a participar do “Conversa com Bial”, onde pediu uma oportunidade para entrar no reality show. Já Fred Nicácio é médico e apresentou a versão brasileira do “Queer Eye”, reality exibido pela Netflix, no ano passado.

Além deles, Key é conhecida por fazer sucesso nas redes sociais. No Instagram, ela possui mais de 7 milhões de seguidores e é considerada a jogadora de vôlei mais seguida da rede social. Já Marvvila ficou conhecida no “The Voice Brasil”, em 2016, e ganhou muito destaque durante a pandemia, quando lançou suas músicas como pagodeira.

os pipocas mais famosos do que o próprio camarote #BBB23 pic.twitter.com/EeFqZO9AZF — pedro (@pedrxantonio) January 12, 2023

Com apresentação de Tadeu Schmidt, o “BBB 23″ estreia na próxima segunda-feira (16), depois do capítulo inédito da novela “Travessia”.

