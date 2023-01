Ana Maria Braga se empolga e elogia participante da Pipoca do “BBB 23”

Mesmo na África do Sul, onde está curtindo suas férias do “Mais Você”, Ana Maria Braga não deixa de comentar sobre o “Big Brother Brasil”, que estreia na próxima segunda-feira (16) e também fará parte do matinal da TV Globo, já que ela vai receber os participantes no “Café com o Eliminado”.

Pelo Twitter, a apresentadora resolveu falar sobre Cezar, um participante divulgado no “Big Day” e que fará parte da Pipoca. Ao saber do competidor, a veterana usou a rede social para fazer um elogio. De maneira breve, a famosa ficou impactada com o sorriso do enfermeiro, que tem 34 anos: “Que sorriso, hein menina?”, declarou ela.

A postagem de Ana Maria Braga animou os fãs, que comentaram que a apresentadora do “Mais Você” era “babado” e que ele era “lindo”.

Que sorriso, hein menina?

Cezar Black é o quarto #BBB23 pic.twitter.com/VGNlkKtrr1 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) January 12, 2023

Conheça o primeiro Pipoca

Cezar foi o primeiro participante da Pipoca que foi revelado pelo Big Day, depois de Gabriel e Paula, que foram os moradores da Casa de Vidro do “BBB 23″. O soteropolitano é enfermeiro e está em busca do prêmio.

Aos 34 anos, Cezar está solteiro e, atualmente, mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Depois de formado na faculdade, deixou seu estado apenas com uma mochila nas costas e se mudou para Brasília com o objetivo de melhorar sua realidade financeira.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Telespectadores ficam revoltados com nomes selecionamos para o Camarote

Nas redes sociais, costuma compartilhar seu estilo de vida, mas garante que não se trata de ostentar e, sim, de saber aproveitar os momentos. Cezar gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard nas horas vagas, mas ressalta que ama mesmo viajar.

Ele se considera espontâneo, divertido e brincalhão e diz que faz o estilo “louco do rolê”, mas que também tem seu lado romântico e sonhador: “Eu bebo, danço, meto o louco... sou pau para toda obra. Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”.

Cezar está no “Big Brother Brasil” para ganhar o prêmio e afirma que não vai fazer média com ninguém: “Vamos comemorar o carnaval. Como todo bom baiano, vou naquele clima de sorriso, paquera e agito”.

LEIA TAMBÉM: Entre famosos e anônimos, esses nomes foram revelados durante o Big Day