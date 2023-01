‘Velma’: Série derivada do ‘Scooby-Doo’, para adultos, sofre críticas negativas em estreia

Com o lançamento ocorrido nesta quinta-feira (12), ‘Velma’, a nova série da HBO Max, não foi bem avaliada nas plataformas especializadas em crítica. No Rotten Tomatoes, a produção conta com apenas 14% de aprovação pública. No IMDb, a série tem apenas 2,3 de nota na avaliação.

A crítica avaliou a série, inicialmente, com 60% de aprovação, o que também não é uma porcentagem considerada tão positiva. Desde seu anúncio, a trama havia sido duramente criticada pelo público, devido às mudanças em relação à animação original de ‘Scooby-Doo’, embora a nova produção não tenha conexão com o clássico.

Com arcos mais violentos, a produção se destina apenas para adultos. Discussões sobre sexualidade e crânios abertos e fazem parte do combo produzido para a plataforma de streaming. Até o momento, a série conta com apenas dois episódios disponíveis na HBO Max, embora totalize 10.

Veja mais:

Trama de ‘Velma’

A nova abordagem do universo de ‘Scooby-Doo’ apresenta Velma como a protagonista, investigando um serial killer que mata jovens populares em seu colégio. A personagem também vai lidar com questões de sexualidade e amizade na trama.

Diferente dos desenhos clássicos, não se tratará de monstros mascarados. Além disso, os personagens da Montros S/A também compõem a produção, exceto o próprio Scooby-Doo que não faz parte do universo.

No elenco principal, Mindy Kailing, conhecida por seu papel de Kelly Kapoor em The Office, foi confirmada para dublar a personagem principal na trama. Por outro lado, Richardson, Constance Wu e Glenn Howerton fazem as vozes de Salsicha, Daphne e Fred. Dentre outros atores escalados estão:

Russell Peters, Melissa Fumero, Stephen Root, Gary Cole, Ken Leung, Jane Lynch, Wanda Sykes, Cherry Jones, Frank Welker, Fortune Feimster, Yvonne Orji, Sarayu Blue, Nicole Byer, Ming-Na Wen, Shay Mitchell, Debby Ryan, Kulap Vilaysak, entre outros.

Assista ao trailer de ‘Velma’: