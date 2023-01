‘Pânico 6’: Sidney Prescott ganha pôster no metrô de Nova York produzido por fã (Reprodução/Paramount Pictures)

Pela primeira vez na franquia de ‘Pânico’, o terror slasher não terá a presença da icônica Sidney Prescott (Neve Campbell), devido a discordâncias no acordo entre a atriz e a produtora, Paramount Pictures. Assim que foi anunciado a saída da artista, surgiram diversas especulações de que poderia ser uma jogada de marketing e a aparição da personagem converter-se em uma grande reviravolta.

Embora a própria atriz já tenha comentado sobre seu desligamento da franquia, alguns fãs ainda acreditam em sua possível aparição em ‘Pânico 6′. Mesmo com a saída da atriz, sua personagem também será referenciada na trama, hava vista seu protagonismo em toda a saga.

Pensando nos pôsteres promocionais, um fã reproduziu uma imagem na qual Sidney Prescott surge estampada olhando pela janela do metrô de Nova York, local onde a trama se desenvolverá na próxima fase. Confira a imagem:

Sidney Prescott continua presente na trama

Após seu conflito e desligamento com a produtora de ‘Pânico’, Neve Campbell explicou que o cachê oferecido não coincide com o peso de sua participação presente na história de ‘Pânico’, haja vista a revolução causada no subgênero slasher durante a década de 90.

Embora os fãs de ‘Pânico’ se mostraram decepcionados, a decisão da atriz recebeu apoio, haja vista o peso de sua personagem em toda a franquia.

Jenna Ortega, atriz que interpreta uma das personagens de grande importância do novo elenco, falou sobre a saída de Campbell em entrevista ao Entertainment Tonight.

“Sinto que realmente não posso falar muito sobre isso só porque não é minha personagem. Mas vou dizer que há tanta coisa acontecendo no sexto filme, que terá tanta ação e tanto sangue, que você não vai sentir tanto sua falta. Mas é claro que há várias referências a Sidney, é claro. Você sabe, é bom porque ainda há uma proteção no roteiro e isso é algo que os atores tinham naturalmente sobre ela porque obviamente a respeitamos e queremos o melhor para ela. Ela sentiu falta e pensou nisso”, disse a atriz.

