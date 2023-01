Foi por causa deste acidente que Luciana Gimenez foi parar no hospital

Luciana Gimenez, apresentadora do “Superpop”, sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. A famosa estava curtindo suas férias no destino americano, mas, no último sábado (07), precisou ser levada às pressas ao hospital.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da RedeTV! disse que estava em alta velocidade em uma pista íngreme e, ao tentar parar, se machucou. Já a equipe dela postou um comunicado que informa que Luciana está com fraturas em quatro lugares diferentes na perna.

A nota diz ainda que a famosa teve que passar por uma cirurgia de emergência: “Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas”. Mesmo com o acidente, Luciana Gimenez deve voltar para casa ainda nesta segunda-feira (09), quando deve receber alta médica.

Até o momento, a contratada da RedeTV! não apareceu em suas redes sociais para falar sobre o acidente e nem conversar com os seguidores. Enquanto Luciana segue de férias, a emissora exibe programas gravados anteriormente.

Confira abaixo a nota postada pela equipe na íntegra!

“A apresentadora Luciana Gimenez, na tarde deste sábado (07), teve um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Luciana curtia dias de férias com os filhos Lucas e Lorenzo e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente.

A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local. Com fortes dores, passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna e foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida.

Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. Sua alta está prevista para essa segunda (09).

