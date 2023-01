Após dor intensa, Alexandre Nero voltou à novela, mas críticas seguem; entenda

Alexandre Nero, que vive o advogado Stenio em “Travessia”, disse que estava sentindo a “pior dor” de sua vida ao revelar que precisou se afastar das gravações da novela da Globo.

Aos 52 anos, o famoso fez um desabafo nas redes sociais e disse que teve uma crise renal, mas que já passa bem: “Morri, mas passo bem. Foi só a pior dor que já senti na vida, mas já estou gravando de novo. Sou vaso ruim”, brincou ele.

Em seguida, Alexandre parafraseou o poema “No Meio do Caminho”, de Carlos Drummond de Andrade: “No meio do rim tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do rim”, começou. “Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de meus ureteres tão fatigados”.

Em "Travessia", Helô (Giovanna Antonelli) recebe Stenio (Alexandre Nero) em sua casa, após o ex-marido passar dias sequestrado na Espanha (Fábio Rocha/Globo)

O afastamento do ator de “Travessia” foi confirmado pela Globo. Mas, a emissora disse que ele já está de volta ao set: “Ficamos muito felizes de que ele já está recuperado e de volta às gravações”, afirmou o canal carioca em publicação no Gshow.

Enquanto Alexandre Nero volta ao ritmo das gravações, a atriz Renata Tobelem, que entrou para o elenco para viver Dina, fez um desabafo: “Estão pegando pesado demais. Infelizmente, a internet virou um lugar muito tóxico e é mais divertido falar mal do que falar bem. Começou ali, a mídia também endossou... Uma pena”.

Em "Travessia", As irmãs Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo) observadas por tia Cotinha (Ana Lucia Torre) (Estevam Avellar/Globo)

A famosa também aproveitou para defender Gloria Perez, autora da novela. Segundo ela, “Travessia” trabalha temas importantes para a sociedade, como alienação parental, dependência digital e assexualidade, mas lamenta a comparação com o sucesso do remake de “Pantanal”.

“Se fosse assim, a gente só teria um tipo de novela”, disse ela, lembrando que a novela das 21 horas foi um susto para todos, já que a ideia inicial era colocar “Todas as Flores”, atualmente no Globoplay, no horário: “Todo o elenco se gosta muito e o fato de a repercussão não ser tão boa acabou unindo mais os atores na vontade de fazer o melhor e defender o trabalho”, destacou ela.

