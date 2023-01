Apresentador do “Encontro” desabafa sobre invasões em Brasília: “Ninguém confundiu”

As invasões que aconteceram em Brasília também foram comentadas no “Encontro”, que nesta segunda-feira (09), levou aos telespectadores o resumo das últimas horas. Mas, Manoel Soares também chamou a atenção dos fãs do matinal.

Mais podado no programa ao vivo, o apresentador usou as redes sociais para comentar sobre o vandalismo que aconteceu no Distrito Federal, neste domingo (08), e também criticou a demora na resposta policial.

Em post, Manoel aproveitou para lembrar sobre o caso de Lord, catador de recicláveis, morto no quintal de casa, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, após a Polícia Militar confundir um pedaço de madeira com um fuzil.

Ninguém confundiu as madeiras dos invasores do congresso amarradas com cordas, com um fuzil né? — Manoel Soares - TV (@ManoelSoares_) January 8, 2023

“Ninguém confundiu as madeiras dos invasores do Congresso, amarradas com cordas, com fuzil, né?”, questionou Manoel Soares, em uma publicação feita no Twitter. Em tom de ironia, o famoso falou da demorada reação de agentes de segurança da Capital Federal.

Já durante o programa, que tem Patrícia Poeta como apresentadora oficial, Manoel sempre que pode fala sobre os problemas que acontecem nas regiões mais carentes do país. Vale destacar que o mesmo acontecia quando ele fazia parte do elenco do “É de Casa”, programa levado ao ar aos sábados.

Manoel Soares celebra novo momento

Em janeiro, o apresentador do “Encontro” também celebrou a volta de Lula à presidência do Brasil. Pelas redes sociais, o famoso mostrou que estava emocionado ao assistir à cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, realizada em Brasília.

No Instagram, ele postou uma foto deitado, vendo a transmissão do evento solene e escreveu: “Começa agora uma nova etapa de luta, mas agora com possibilidade de conquista”.

Em outro momento, Manoel Soares falou sobre a diversidade na entrega da faixa presidencial:”Essa imagem fala tanta coisa. Cada pessoa ali é um universo a ser conhecido e respeitado. A maior emissora de comunicação do país exibindo isso em horário nobre é outra revolução e conquista de cada um nós”, começou.

