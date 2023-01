Anitta e Bruno Gagliasso criticam invasões em Brasília; veja a reação de outros famosos

Os famosos não passaram pano para os manifestantes que invadiram e depredaram o Congresso, Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), no último domingo (08). Pelas redes sociais, eles reagiram e pediram a punição para os coordenadores dos atos, que pediam intervenção militar.

O influenciador digital Felipe Neto, um dos críticos do governo Bolsonaro, chamou o ato de terrorista: “Não há outra solução para terroristas. É cadeia. Guardem o máximo de prints que vocês puderem que mostrem o rosto dos envolvidos nesse ato terrorista no Congresso”.

Se fossem professores se manifestando por condições melhores de trabalho, seria assim: pic.twitter.com/kgpIUS4S7j — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) January 8, 2023

O cantor Silva foi curto em seu posicionamento e questionou a segurança do local: “É fácil assim invadir o Congresso?”. O cantor ainda disse: “É, amigos. Nosso país é uma zona”.

Cleo Pires também usou suas redes sociais para criticar a invasão em Brasília e disse que está na hora do país ter paz: “A gente quer paz, amor e respeito, mas recebe guerra e destruição da parte de pessoas que não aceitam o presidente eleito, pessoas essas que estão tentando um golpe de estado. Terrorismo, é isso que está acontecendo. Que todos sejam punidos, com firmeza e a lei e todo seu rigor. Não há espaço para terrorismo e atos antidemocráticos. Democracia acima de tudo, sempre!”.

A gente quer paz, amor e respeito, mas recebe guerra e destruição da parte de pessoas que não aceitam o presidente eleito, pessoas essas que estão tentando um golpe de estado. Terrorismo, é isso que está acontecendo em Brasília. — CLEO (@cleo) January 8, 2023

A cantora Anitta, que estava preparando um show, também se posicionou e pediu paz: “Acho muito triste que tudo isso esteja acontecendo. Vamos sair dessa porque uma grande parte do país quer a paz. Independente do que você gostaria ou de qual presidente você gostaria. O que a grande maioria quer é a paz entre todo mundo e ninguém ganha quando o cenário é dessa forma”, disse ela ao conversar com o Yahoo!.

LEIA TAMBÉM: Figurino de Patrícia Poeta chamou a atenção, mas a apresentadora não gostou

Outro famoso que lamentou o ocorrido foi Bruno Gagliasso, apoiador do presidente Lula. Nas redes sociais, o famoso classificou o momento como terror: “Espero que em todas as eleições o povo brasileiro lembre-se do terror, da violência e do caos que o Bolsonazismo trouxe para as nossas vidas. Separaram famílias, saquearam o país, trouxeram morte e terrorismo. A extrema-direita é uma doença. Precisamos nos livrar dela”, criticou o ator.

Espero que em todas as eleições o povo brasileiro lembre-se do terror, da violência e do caos que o Bolsonazismo trouxe para as nossas vidas. Separaram famílias, saquearam o País, trouxeram morte e terrorismo. A extrema-direita é uma doença. E precisamos nos livrar dela. — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) January 8, 2023

O famoso também criticou a omissão da Polícia Militar do Distrito Federal, que foi flagrada tirando selfies, gravando vídeos e conversando com os manifestantes: “Se fossem professores, estudantes, trabalhadores, a PMDF agiria da mesma forma? Ou esse privilégio é só pra terroristas?”.

LEIA TAMBÉM: Novo em São Paulo, Museu das Favelas remonta memória das periferias