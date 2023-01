BBB 23: Walcyr Carrasco pede chance no reality, mas é barrado pelo big boss

Por causa de novela, Walcyr Carrasco não estará no Camarote do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Walcyr Carrasco não entrou oficialmente nas listas para o Camarote do “BBB 23″, que estreia na próxima segunda-feira (16), após o capítulo da novela “Travessia”. Mas, o autor da Globo foi às redes sociais contar aos fãs que foi barrado por Boninho, diretor do reality show.

No fim de semana, o autor de “Verdades Secretas” contou que não estará nesta temporada do programa, que segue sendo apresentado por Tadeu Schmidt: “Gente, tem uma multidão querendo saber se eu vou fazer o Big Brother. Eu até gostaria, mas o Boninho já disse que não me aceita, porque disse que eu seria expulso na primeira semana”, afirmou ele.

Aos 71 anos, Walcyr também está produzindo “Terra Vermelha”, novela que está prevista para o horário nobre da Globo, ou seja, se ele fosse ao “Big Brother Brasil” a trama não iria para o ar: “Mas estou com uma nova novela e isso é vida! Certamente eu seria um chato no BBB!”, escreveu o famoso na legenda da publicação.

Em seguida, Boninho respondeu o autor de novelas, dizendo que tem uma novidade: “Walcyr, você pode tudo! Vou reservar uma vaga para você lá na casa agora!”, brincou o big boss, que deixou alguns famosos atiçados, como Henri Castelli, Beth Goulart, Wagner Santisteban e Rainer Cadete.

Estreia do “BBB 23″ deve ter prova de resistência

A expectativa para conhecer os novos moradores do “BBB” está prestes a acabar, já que nesta semana todos devem ser revelados e a Casa de Vidro vai começar. Mas, com a estreia tão perto, os fãs do reality show estão atentos à primeira prova.

Prova do líder do 'BBB 22' desta semana é de resistência TV Globo (Reprodução)

Seguindo a história do programa da TV Globo, tudo indica que os participantes devem se enfrentar em uma prova de resistência, logo na segunda-feira (16), quando o programa começa. Nada foi confirmado, mas a atração é famosa por começar com situações que testam a disposição e paciência.

Na primeira edição do “Big Brother Brasil”, os anônimos tiveram que passar por uma prova de resistência daquelas, ou seja, nada de festa e conversa. Na época, os 12 concorrentes tinham que ficar dentro de um carro e, quem aguentasse mais, se sagraria campeão. Vale lembrar que este estilo de prova ajuda a manter a audiência, que gosta de acompanhar tudo.

