BBB 23: Casa de Vidro está montada neste shopping do Rio de Janeiro; confira

‘BBB 23′: Música de abertura do reality será transmitida com nova versão de ritmo de funk (Reprodução/TV Globo)

Louro Mané e Ana Maria Braga anunciaram no “Mais Você” que a famosa Casa de Vidro do “BBB 23″ iria estrear dias antes do reality show começar na Globo. Faltando uma semana para os novos moradores entrarem no confinamento, a estrutura já tem lugar definido.

Segundo o jornal Extra, a casa foi instalada no no shopping Via Parque, o mesmo que recebeu a estrutura para o “BBB 20″. Na última sexta-feira (06), parte do centro comercial estava coberta com um pano preto e bloqueada para passagem.

A publicação esclareceu que o local contava com um parque infantil, que acabou sendo desmontado para receber a Casa de Vidro do “BBB 23″. Além disso, na última quinta-feira (05), uma equipe de limpeza foi até o local.

Casa de Vidro do "BBB 22" fica ao lado da academia, localizada na casa (Reprodução/Globo)

Esta será a primeira vez que os moradores da Casa de Vidro serão conhecidos primeiro que os moradores já selecionados por Boninho. Vale lembrar que a ideia inicial do local é colocar de surpresa um ou dois novos moradores no confinamento, mexendo com as pessoas que torcem para que os adversários sejam eliminados. Desta vez, segundo Ana Maria os selecionados estão ligados diretamente com outras dinâmicas do “BBB 23″.

A previsão, segundo o jornal Extra, é que a casa comece na próxima terça-feira (10), cinco dias antes da transmissão do primeiro programa na TV.

No "Mais Você", Louro Mané aparece em caixa de vidro para contar novidade do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Ao todo, a casa já ficou instalada seis vezes em um local público. Na última temporada, a estrutura foi montada no jardim da residência principal e apenas os confinados tinham acesso à dupla selecionada pela direção.

Nesta semana, Boninho também deve divulgar quem serão os novos brothers e sisters da temporada. Como nas últimas edições, eles serão divididos entre Pipocas (anônimos) e Camarote (famosos). Com apresentação de Tadeu Schmidt, o “BBB 23″ começa na próxima segunda-feira (16), após o capítulo da novela “Travessia”.

