Saudade de “Malhação ID”? Novela teen pode ser vista nesta plataforma

A temporada de “Malhação ID” fez sucesso na TV Globo entre os anos de 2009 e 2010, mas quem estava com saudade da novela jovem a trama voltou a ser exibida no streaming. Desde o início de janeiro, o Globoplay disponibilizou o folhetim no catálogo de clássicos da dramaturgia.

A novela escrita por Ricardo Hofstetter, com colaboração de Flavia Bessone, Laura Rissin e Zé Dassilva, e direção geral de Mário Márcio Bandarra, traz de volta o romance entre Bernardo (Fiuk) e Cristiana (Christiana Ubach).

Na trama, o protagonista é filho do empresário Paulo Roberto (Tarcísio Filho), que acabou tornando o herdeiro em uma pessoa mimada e inconsequente. Já Cristiana é uma menina pé no chão, humilde e filha do caseiro da mansão do personagem principal.

Élida Muniz, Mariana Molina, Murilo Martins e Fiuk fazem parte do elenco de "Malhação ID" (Thiago Prado Neris/Globo)

Em “Malhação ID”, os dois são alunos do Primeira Opção, onde Bernardo e seus melhores amigos - Beto (Murilo Couto), Bia (Mariana Molina) e Tati (Élida Muniz) – formam o quarteto mais popular da escola. Enquanto isso, Cristiana confia os seus segredos a Victor (Erich Pelitz), um menino de origem humilde, que está entre os alunos mais inteligentes do colégio.

LEIA TAMBÉM: Bruno Fagundes vive novo romance; veja por quem ele está apaixonado

De classes sociais e realidades muito diferentes, Bernardo e Cristina percebem que foram feitos um para o outro. O elenco de ‘Malhação ID’ conta ainda com Caio Castro, Flavio Bauraqui, Olivia Torres, entre outros nomes.

“Hotel Portofino” estreia no Globoplay

A série britânica “Hotel Portofino” também está disponível no streaming da Globo. Criado por Matt Baker, roteirista da série investigativa “Professor T”, a trama se passa na década de 1920, após a Primeira Guerra Mundial, quando o mundo estava em tensão política pós-guerra.

Com seis episódios de 60 minutos cada, a 1ª temporada conta a história da família Ainsworth, que se muda da Inglaterra para a cidade costeira italiana de Portofino com a intenção de abrir um hotel de luxo. Com o seu clima quente e cultura encantadora, a charmosa cidade da Riviera Italiana proporciona o descanso perfeito para os viajantes britânicos de elite.

Série britânica "Hotel Portofino" estreia no Globoplay (Divulgação/Globoplay)

Na série, Bella Ainsworth (Natascha McElhone) gerencia o espaço enquanto precisa lidar com os desafios da ascensão do fascismo. Para completar, a matriarca também cuida das exigências dos hóspedes, dos problemas financeiros do hotel e de um marido bom vivant que almeja melhorar de vida a todo custo.

Além de Natascha McElhone, ‘Hotel Portofino’ traz nomes como Anna Chancellor, Oliver Dench, Mark Umbers, Assad Zaman, Louisa Binder e Adam James no elenco.

LEIA TAMBÉM: Louro Mané leva nova indireta de Ana Maria Braga: “Precisa fazer aulas”