Bruno Fagundes vive novo romance; veja por quem ele está apaixonado

Bruno Fagundes, filho do veterano Antonio Fagundes, está começando um novo relacionamento com outro ator de “Cara e Coragem”, novela que segue em sua fase final.

Segundo o colunista Gabriel Perline, do iG, o famoso está vivendo um romance com Igor Fernandez, que interpreta Lucas na novela da Globo. Ele afirma que o namoro começou nos bastidores da Globo, quando os dois estavam gravando a novela, que começou em 2022.

Enquanto Bruno segue postando em seu perfil oficial apenas os seus trabalhos feitos na Globo e na Netflix Brasil, Igor publicou uma imagem nos stories de seu Instagram onde aparece recebendo um beijo do filho de Antonio Fagundes no rosto.

Bruno Fagundes e Igor Fernandez aparecem juntos em foto (Reprodução/Instagram)

Após a repercussão da postagem, Bruno Fagundes, que nunca falou abertamente sobre sua sexualidade, publicou uma mensagem na noite desta terça-feira (03) agradecendo: “É sobre o amor. Agradeço as milhares de mensagens de apoio e amor. Amém!”, afirmou o famoso.

Vale lembrar que recentemente, Bruno Fagundes foi alvo de ataques por ter usado maquiagem. Pelas redes sociais, o ator disse que acha importante dar visibilidade para esse tema e que é muito cafona continuar com o papo de coisas de menino e de meninas.

Personagem de Bruno passa por perrengue em “Cara e Coragem”

Na reta final de “Cara e Coragem”, a obsessão que Renan (Bruno Fagundes) nutre por Lou (Vitória Bohn) levará o personagem ao extremo. Depois de ter sequestrado a moça no dia do casamento dela com Rico (André Luiz Frambach), o vilão irá novamente atrás dela na companhia de dança vertical: “Filha, acho que você tem que ir à delegacia denunciar o Renan. Se você não fizer isso, ele não vai te dar sossego. Com uma denúncia, talvez você consiga que ele fique afastado”, diz Olívia (Paula Braun.

Na academia, Renan insiste, mas é interrompido por Rico: “Você não ouviu o que a Lou disse, Renan? Cai fora”, exige o filho de Gustavo (Marcelo Valle). Depois disso, a moça toma uma atitude: “Tô começando a achar que você tá certa, mãe. Eu errei em não ter denunciado o Renan pelo que ele fez no meu casamento”, diz Lou.

