Ano novo problema antigo: Patrícia Poeta fala sem parar e é criticada por anônimos

Patrícia Poeta segue no comando do “Encontro”, que promete muitas novidades em 2023, mas ,nas redes sociais, a famosa precisa enfrentar críticas antigas, que surgiram no ano passado, quando ela assumiu o posto no lugar de Fátima Bernardes.

Durante o programa desta quarta-feira (04), o público criticou a postura da jornalista durante o primeiro bloco, onde ela apresentou as principais notícias da manhã, mas acabou falando mais do que deveria: “Eu não conseguiria trabalhar com Patrícia Poeta. Só ela fala nesse programa?”, escreveu uma fã do matinal da Globo.

Vocês repararam a Patrícia falando "ESSA DEIXA É MINHA"? A mulher realmente não gosta do Manoel Soares! 🫣#Encontro — 𝗢𝗹𝗵𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗶𝗺𝗮 🌎 (@ogabrielgg) January 4, 2023

Outros telespectadores também criticaram a nuvem de palavras exibida no “Encontro”. Para eles, tudo é montado como convém, trazendo os assuntos que a famosa deseja comentar: “Meu Deus, o ‘Encontro’ virou um programa policial ? Roubo , morte , assassinato, gente desaparecida, bala perdida. Isso tudo antes das dez da manhã”, apontou um perfil do Twitter.

LEIA TAMBÉM: Jade Picon aproveita pausa nas gravações em praia de Pernambuco

A falta de sintonia entre Manoel Soares e Patrícia Poeta, que foi rebatido pela titular do programa da TV Globo, também segue sendo um problema para os fãs: “Ai gente, me incomoda demais ver o Manoel Soares levantando o dedo pra falar no ‘Encontro’, enquanto a Patrícia Poeta não para de falar e não dá oportunidade”.

A nuvem de palavras do #Encontro deveria ser: nuvem que me convém 😂 — Arquivos Gerais (@mysafadin) January 4, 2023

Outro anônimo fez uma proposta para a direção do matinal, dizendo que Manoel deveria ser tirado do ar, já que ele não tem o espaço que merece durante a atração. Um terceiro também criticou: “Gente, que vergonha alheia este programa! Dá pra ver o desconforto do Manoel em estar ali. A insatisfação da gatona Patrícia quando o Manoel corta o raciocínio dela. Aí, que ódio disso tudo. Que papelão em Globo”.

Mesmo com todos esses problemas, o programa segue sendo uma das maiores audiências da Globo e deve apostar em novos quadros em breve. Já em janeiro, Tati Machado volta ao estúdio com as novidades do “BBB 23″, que começa no dia 16 e marcar uma nova fase do “Encontro”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Dinheiro usado pelos brothers ganha nova função, diz apresentador