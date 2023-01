Louro Mané leva nova indireta de Ana Maria Braga: “Precisa fazer aulas”

O “Mais Você” desta quarta-feira (04) começou com Louro Mané cantando mais uma vez. Todo empolgado, o mascote do programa da TV Globo faz a alegria dos telespectadores, que sempre comentam sobre a alegria do papagaio.

Mas, Ana Maria Braga resolveu mandar a real para o seu companheiro de matinal. Logo no início, a famosa disse que ele precisava se empenhar mais: “Lourinho, você precisa fazer aulas de canto”, disse ela.

Em seguida, a veterana da televisão sugeriu um professor muito conhecido: “As aulas podem ser com o Michel Teló, que venceu mais um ‘The Voice Brasil’ e canta muito bem”.

Louro Mané não ficou para baixo e logo emendou: “Você acha mesmo, Ana Maria?”. A apresentadora do “Mais Você” comentou que ele precisava se dedicar e ainda acordar cedo para cantar bem na abertura do matinal da Globo.

No entanto, a indireta de Ana Maria Braga foi feita para comentar sobre a cantora Keilla Júnia, que esteve no “Encontro com Patrícia Poeta”, exibido antes do “Mais Você”, e venceu o “The Voice Brasil” de 2022: “Você não viu a Keilla? Linda e canta muito bem. Parabéns!”, disse a famosa.

Aos 18 anos, a mineira conquistou na última quinta-feira (29), o título de campeã do “The Voice Brasil”. A representante do Time Teló disputou o troféu com Bell Lins, Juceir Jr e Mila Santana, e recebeu 51,78% dos votos do público. Fã declarada de Whitney Houston, na decisão, ela soltou a voz com “I Will Always Love You”, e cantou um sucesso de Roberto Carlos, “Como É Grande O Meu Amor por Você”, na segunda rodada dos finalistas.

Keilla Júnia é a campeã da 11ª temporada do "The Voice Brasil" (Globo/Ellen Soares)

A artista começou a cantar na igreja aos três anos, e mais tarde entrou para a Orquestra Jovem de sua cidade. Ao chegar ao “The Voice Brasil”, ela conseguiu virar as quatro cadeiras com sua interpretação de “Rise Up”, hit conhecido na voz de Andra Day e que repetiu no palco após a consagração do resultado, mas preferiu ficar no time do cantor sertanejo.

Sete vezes campeão do “The Voice”, Michel Teló não esconde o encantamento pelo dom da participante que acompanhou durante todas as fases do programa: “Quando ouvi a Keilla cantar e virei a cadeira para ela, eu já sabia que ela poderia ser uma finalista. Era claro para mim, tanto que é possível ver a minha reação: fiquei desesperado, eu queria muito ela no meu time e a oportunidade de trabalharmos juntos”.

