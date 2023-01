BBB 23: Dinheiro usado pelos brothers ganha nova função, diz apresentador

Estalecas do "BBB 23" ganham novas funções dentro do reality show (Reprodução/Instagram)

As novidades sobre o “BBB 23″ não param e Tadeu Schmidt usou as redes sociais do reality show, que estreia no dia 16 de janeiro, para contar mais uma. Em um vídeo divulgado no perfil oficial do programa, o famoso disse que as estalecas (dinheiro usado pelos participantes) terá uma nova função.

“O que acontece com a casa que todo mundo quer? Fica lotada! Neste ano, fica lotada de novidades. Não é papo de vendedor. Agora, as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar vantagens no jogo”, anunciou Tadeu.

A novidade, que ainda não foi muito bem explicada, deve agitar o jogo. A ideia da produção é deixar tudo mais dinâmico e fazer os participantes se entregarem ao máximo. Antes disso, Ana Maria Braga anunciou que a casa de vidro do “BBB 23″ também teria uma função importante para a fase final do reality show.

Vale lembrar que até a temporada passada, o dinheiro do “BBB” era usado apenas para comprar a comida da casa principal e da xepa. Além disso, ela era usada como punição para os participantes que não cumprissem algumas tarefas, como o raio-x diário.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Após anunciar férias da internet, Dora Figueiredo é cotada pelos fãs

Além das novidades, o reality show da Globo vai manter aquilo que está dando certo. Os quadros de humor “Cat BBB” e “Big Terapia”, seguem no ar sob o comando de Dani Calabresa e Paulo Vieira, respectivamente.

Os humoristas Paulo Vieira e Dani Calabresa seguem no "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Como aconteceu em 2022, Paulo Vieira vai seguir dando conselhos para os eliminados do reality show e analisando tudo aquilo que eles fizeram durante o confinamento: “Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, era uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo mais ainda para essa entrevista”, afirmou.

Já Dani Calabresa, que não tem mais contrato fixo com a emissora, vai continuar imitando os participantes e fazendo piada com as situações mais inusitadas: “É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação”.

LEIA TAMBÉM: “Não tenho preconceito”, diz Sabrina Sato sobre os novos projetos dentro da TV